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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر تصل لميناء رفح البري

صدى البلد

وصلت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر لإغاثة أهل غـزة، لميناء رفح البري، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، تتضمن 199 شاحنة بها أكثر من 2510 طن، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غــزة.

وأكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن القافلة تحتوي على كافة الأجهزة والمستلزمات خاصًة الطبية والأدوية المنقذة للحياة لإمداد المستشفيات بها بشكل طارئ وكميات ضخمة من المساعدات الغذائية والاحتياجات الضرورية لإغاثة قطاع غــزة، مضيفا أنه سيتم تسليم هذه المساعدات وفقًا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن لضمان مرورها بسهولة دون عوائق، ويجري ترتيب دخول المساعدات وفقًا لمتطلبات الهلال الأحمر الفلسطيني حسب الأولويات والاحتياجات لأهل قطاع غزة.

جدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر قد خصص الحساب الموحد المفتوح بجميع البنوك المصرية باسم (صندوق تحيا مصر 037037 - إغاثة أهل غزة) بالجنيه المصري والعملات الحرة، فضلًا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

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