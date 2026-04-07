هذه الفئات من السيدات أكثر عرضة لتسمم الحمل.. نصائح مهمة للوقاية| فيديو

حذر الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد، من أن بعض السيدات يكن أكثر عرضة للإصابة بتسمم الحمل، مشددًا على ضرورة متابعة الحالة الصحية قبل وأثناء الحمل لتقليل المخاطر على الأم والجنين.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

وأوضح حسن، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هناك عدة عوامل تزيد من احتمالية التعرض لتسمم الحمل، أبرزها:

السن فوق 40 عامًا.

وجود أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، أو السكري، أو السمنة.

هذه الفئات تحتاج إلى متابعة دقيقة خلال الحمل لتجنب المضاعفات.

الفترة الأخطر من الحمل

وقال أستاذ أمراض النساء إن أخطر فترة لتسمم الحمل تكون بين الأسبوع 11 و13، مشددًا على ضرورة ضبط ضغط الدم قبل وأثناء هذه الفترة لضمان سلامة الأم والجنين.

نصائح للوقاية والمتابعة