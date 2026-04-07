اجتماع عربي بالقاهرة لتحديث القانون النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تعقد إدارة الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة والجهات المعنية في الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لمواصلة تحديث "القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب، لاسيما ما صدر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، بشأن استكمال دراسة مشروع تحديث القانون، بمشاركة ممثلي وزارات الصحة في الدول العربية، بما يعكس نهجًا تكامليًا في التعامل مع ظاهرة المخدرات.

ومن المقرر أن يواصل المشاركون من الجهات المعنية مناقشة تحديث مواد القانون، إلى جانب إدراج الجداول الخاصة بتحديد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تمهيدًا لرفع نتائج الاجتماع إلى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لاعتمادها.