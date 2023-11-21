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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 14128 شخصا

غزة
غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 14128 شهيداً بينهم أكثر من 5840 طفلاً و3920 امرأة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان له، إن عدد الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي عل القطاع ارتفع إلى 33 ألف إصابة أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

وأشار المكتب إلى ارتفاع عدد المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 6800 مفقود بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة في غزة.

كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن ارتفاع عدد شهداء الكوادر الطبية إلى 205 شهيدا، و22 من الدفاع المدني، و62 صحفياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

ومن جانبها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "الأونروا" في قطاع غزة، أن ما يقرب من 1.7 مليون شخص نزحوا منذ 7 أكتوبر.

قالت الأونروا في بيان لها، إن هناك 930 ألف نازح داخليا كانوا يحتمون في مباني الوكالة في أنحاء غزة حتى 19 نوفمبر، لافتا إلى أن الملاجئ مكتظة بالفعل ولم يعد بها مكان للوافدين الجدد.

وأضافت الوكالة أن نزوح هذا العدد الكبير من الأشخاص أدى إلى انتشار كبير للأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، والتي زادت حالات الإصابة بها بنسبة 40% في الأسبوعين الماضيين.

وتابعت الأونروا: "في المتوسط، توجد وحدة استحمام واحدة لكل 700 شخص ويتشارك 160 شخصًا في مرحاض واحد، وفقًا للأونروا".

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