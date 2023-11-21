حياة شبه مستحيلة.. الأونروا تعرض أرقاما كار.ثية لأوضاع الأهالي في قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "الأونروا" في قطاع غزة، أن ما يقرب من 1.7 مليون شخص نزحوا منذ 7 أكتوبر.

قالت الأونروا إن هناك 930 ألف نازح داخليا كانوا يحتمون في مباني الوكالة في أنحاء غزة حتى 19 نوفمبر، لافتا إلى أن الملاجئ مكتظة بالفعل ولم يعد بها مكان للوافدين الجدد.

وأضافت الوكالة أن نزوح هذا العدد الكبير من الأشخاص أدى إلى انتشار كبير للأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، والتي زادت حالات الإصابة بها بنسبة 40% في الأسبوعين الماضيين.

وتابعت الأونروا: "في المتوسط، توجد وحدة استحمام واحدة لكل 700 شخص ويتشارك 160 شخصًا في مرحاض واحد، وفقًا للأونروا".

كما قالت الوكالة إنه تم إخبارها أنه سيتم السماح بدخول 120 لترًا من الوقود إلى غزة كل يومين، ولكن حتى هذا لن يغطي سوى نصف الاحتياجات اليومية الحرجة.

وأضافت: "بدون المزيد من الوقود ستضطر الوكالة إلى التعامل مع عدد أقل من شاحنات المساعدات التي تحمل المساعدات الإنسانية التي تعبر يوميا إلى رفح، وستظل أجزاء كبيرة من غزة تغمرها مياه الصرف الصحي، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض".

معاناه أهل غزة

وأوضحت الأونروا في باين لها، أنه قد دخل ما مجموعه 1,268 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، ومن بين هذه الشاحنات، كانت هناك 200 شاحنة تابعة للأونروا تحمل الغذاء والماء والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الأساسية غير الغذائية.

وأضافت الوكالة: "قد أصيب ما لا يقل عن 778 نازحًا يقيمون في مباني الأونروا، كما قُتل ما لا يقل عن 176 شخصًا منذ 7 أكتوبر، وهذا الرقم تقديري ومن المتوقع أن يكون أعلى".

كما أشارت إلى أنه تم استهداف 17 منشأة بشكل مباشر تابعة للوكالة، وتأثرت 45 منشأة بأضرار جانبية.

وتابعت: "كما قُتل أكثر من 100 من العاملين في الأونروا منذ بداية الحرب، وقُتل ما لا يقل عن نصفهم جنوب وادي غزة، في المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي المدنيين بالانتقال إليها".

وأوضحت الأونروا أنه لا تزال هناك 9 مراكز صحية من أصل 22 تعمل في المناطق الوسطى والجنوبية من غزة، كما هناك ما يقدر بنحو 50,000 امرأة حامل في غزة، تلد أكثر من 180 امرأة كل يوم.

وقالت الوكالة إن الآبار تستمر في العمل، وتستمر عمليات نقل المياه بالشاحنات إلى الملاجئ في رفح وخان يونس، ومع ذلك وبسبب انخفاض توافر الوقود، انخفض إنتاج آبار المياه من متوسط 10000 متر مكعب إلى 7000 متر مكعب يوميا.