الهند تقدم 2.5 مليون دولار لوكالة "الأونروا"

أعلنت الهند اليوم الإثنين تقديم مساعدات مالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيمة 2,5 مليون دولار أمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التمويل الهندي لوكالة الأنروا هو جزء من مساهمتها السنوية البالغة 5 ملايين دولار أمريكي للعام 2023-2024، لدعم الأنشطة الأساسية للوكالة من البرامج والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وسلمت سفيرة الهند لدى فلسطين رينو يادڤ، المساهمة إلى مدير الشراكات في دائرة العلاقات الخارجية للأونروا كريم عامر، في مقر الأونروا الإقليمي بالقدس.

وأكدت السفيرة يادڤ دعم الحكومة الهندية المستمر لأنشطة الوكالة في المنطقة والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، فيما أعرب عامر، بالنيابة عن "الأونروا"، عن تقديره لحكومة الهند لدعمها المستمر للوكالة.