الأونروا: نرسل إحداثيات منشآتنا بغزة مرتين يوميا إلى الاحتلال وتم قصفها

قال المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، إن الجيش الإسرائيلي استهدف خلال ٢٤ ساعة الماضية مدرستين وهذه المدارس بها آلاف النازحين كمكان آمن تابع للأنروا وترفع أعلام الأمم المتحدة.

وأضاف "أبو حسنة"، في تصريحات تلفزيونية، أن إحداثيات هذه المدارس ترسل مرتين يوميا للجانب الإسرائيلي حتى لا يتم قصفها أو يقصفها عن طريق الخطأ، مضيفا وقوع عشرات الضحايا ومئات الجرحى.

وأشار إلى أن هناك ٧٤ منشأة أو مدرسة أو مركز إيواء تابع للأنروا تم قصفها بشكل مباشر أو غير مباشر، منوها بأن عدد الضحايا من موظفي الأونروا وصل إلى ١٠٤ أشخاص.