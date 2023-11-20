الأونروا تحذر: الوضع في الملاجئ صادم بسبب الأمطار الغزيرة بغزة

نشرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مقطع فيديو على حسابها بمنصة “إكس”، يرصد سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة في جميع أنحاء قطاع غزة خاصة في الملاجئ ومواقع النازحين.

وشهد قطاع غزة سقوط أمطار غزيرة على النازحين المتواجدين في العراء، حيث بنى النازحون خيامهم من الأغطية والأكياس.

وقالت الأونروا على حسابها بمنصة "إكس"، إن "الوضع في الملاجئ لا يمكن العيش فيه.. ليس لدى الناس خيارات يجب أن تسود الإنسانية".

ونزح مئات الآلاف من الأشخاص في غزة منذ أن بدأت إسرائيل حربها على القطاع، حيث يعيش الآلاف منهم في الخيام.

ومع استمرار الحرب في قطاع غزة يزداد الوضع الإنساني تفاقمًا خاصة مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار الغزيرة في ظل توقف الخدمات والدعم الإنساني.

ويلجأُ النازحون في جنوب غزة إلى الجمعيات الخيرية للحصول على ما تيسر من الطعام، في ظل أزمة إنسانية حادة.