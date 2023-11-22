بالأسود.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها الملفتة عبر إنستجرام |شاهد

حرصت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء وصديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام.

وظهرت جورجينا في جلسة التصوير بإطلالة لافتة، حيث ارتدت ليجن باللون الأسود مع توب ذا أكمام طويلة بنفس اللون ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن قوامها المثالي.

وانتعلت جورجينا بوت طويلاً للغاية باللون الأسود ذا كعب عالي، ونسقت معه حقيبة يد كبيرة الحجم باللون البرتقالي، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة الشعر بسيطة للغاية، ولم تبالغ في مستحضرات التجميل.

جورجينا