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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها الملفتة عبر إنستجرام |شاهد

جورجينا
جورجينا

حرصت  جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء وصديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام.

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وظهرت جورجينا في جلسة التصوير بإطلالة لافتة، حيث ارتدت ليجن باللون الأسود مع توب ذا أكمام طويلة بنفس اللون ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن قوامها المثالي.

وانتعلت جورجينا بوت طويلاً للغاية باللون الأسود ذا كعب عالي، ونسقت معه حقيبة يد كبيرة الحجم باللون البرتقالي، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة الشعر بسيطة للغاية، ولم تبالغ في مستحضرات التجميل.

جورجينا
جورجينا
جورجينا
جورجينا
جورجينا جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو كريستيانو رونالدو

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