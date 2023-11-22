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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة: وائل رياض شجاع وكان ينبغي الاعتذار عن بطولة شمال إفريقيا

صدى البلد

قال محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أحيي وائل رياض على شجاعته وتمسكه بالمشاركة في بطولة شمال أفريقيا رغم أنه تم تكليفه بقيادة المنتخب قبل أيام. 

 

واضاف محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لبرنامج "رقم 10" مع كريم رمزي على شاشة القناة الأولى، نعم تأخرنا في تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب، وكان ينبغي الاعتذار عن بطولة شمال إفريقيا لأننا تأخرنا في تشكيل الجهاز.

 

واوضح أبو الوفا كان من الممكن إقامة مباريات ودية لتجهيز المنتخب أفضل من المشاركة في بطولة قوية مثل شمال إفريقيا.

 

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، القرعة ونظام بطولة شمال أفريقيا ظلم منتخب مصر، والمنتخبات الأخرى كان لها الأفضلية.

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