محافظ بورسعيد يستقبل رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، المستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة بمحافظة بورسعيد ، وذلك بمكتبه بالديوان العام، لبحث ومناقشة عدد من موضوعات التعاون.

وأشاد محافظ بورسعيد بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة، كما أشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، مؤكدا بأن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.