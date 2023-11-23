الكيوانو.. فاكهة تساعد على تقليل الوزن وتخفيض السكر وتعزز المناعة..تعرف على فوائدها

تعد فاكهة الكيوانو من المصادر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة، ومنها الألفا تيكوفيرول ، وفيتامين أ، وفيتامين ج، بالإضافة إلى كونها مصدر لفيتامين هـ وهو أحد أهم مضادات الأكسدة أيضا.

و تعتبر الفواكه مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية التي تعطي الجسم طاقة عالية تمكنه من النشاط، كما أنها تتميّز بطعمها اللذيذ ونكهتها الطازجة.

لذا فإن فاكهة الكيوانو تساعد في تقليل الوزن وتخفيض السكر وتعزز جهاز المناعة .

جهاز المناعة

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية، ان فاكهة الكيوانو تعمل على تعزيز صحة جهاز المناعة. المحافظة على صحة الأوعية الدموية والأعصاب.، التخلص من الجذور الحرة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.



وهي تزيد من تصنيع الهيموغلوبين وكريات الدم الحمراء. وبالرغم من أن الحديد المتواجد في فاكهة الكيوانو يعد امتصاصه قليلًا في الجسم إلا أن تواجد فيتامين ج في نفس الفاكهة يحسن من امتصاص الحديد.. حيث تساعد في إنتاج كريات الدم الحمراء.

لذا فأن فواكه الكيوانو تعد من المصادر الغنية بالحديد وهو المعدن الرئيس المسؤول عن تصنيع الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء،

تساعد فاكهة كيوانو في تنظيم سكر الدم، بسبب احتوائها على المغنيسيوم، الذي قد يكون له دور في تنظيم السكر وذلك بسبب دوره الرئيس في عمليات أيض السكر والإنسولين في الجسم.

ومع ذلك فالمزيد من الأبحاث والدراسات مطلوبة لإثبات فعاليتها في تنظيم السكر والوقاية من مرض السكري.



بسبب احتواء فاكهة الكيوانو على كميات عالية من الألياف فإنها قد تساعد في تنظيم عملية الهضم، وعلاج الإمساك، والانتفاخ، وعسر الهضم.، كما تحتوي على كميات قليلة من الدهون، وهذا يزيد من قيمتها الغذائية وفوائدها في تخفيف الوزن.

صحة العيون:



تعتبر فاكهة الكيوانو غنية بفيتامين أ الذي من شأنه تعزيز صحة شبكية العين، والحفاظ على صحة النظر، كما يساعد فيتامين أ أيضًا على تعزيز المناعة في الأغشية المخاطية للأنف والحلق التي تعد خط دفاع مناعي أول.

كما تساعد فاكهة الكيوانو في تعزيز القدرات العقلية وتحسين المزاج وتقليل خطر الإصابة بالزهايمر. والحفاظ على صحة العظام. وتحفيز وتنشيط عمليات الأيض.، وتعزيز صحة القلب.





وتعد فاكهة الكيوانو مصدر ممتاز للحديد حيث تعطي بما يقارب 13% من الاحتياج اليومي، إن كريات الدم الحمراء تخزن الحديد في مادة تدعى الهيموغلوبين والذي يعمل على نقل الأكسجين في الجسم، .

حيث تحتوي فاكهة الكيوانو على الحديد الضروري للجسم تساعد على إنتاج ما يكفي من كريات الدم الحمراء الصحية ليتم تغذية خلايا الجسم بما يكفي من الأكسجين.، وتحتوي هذه الفاكهة على الحديد وفيتامين C مما يعزز من امتصاص الحديد الموجودة في هذه الفاكهة مما يجعل لها تأثير كبير في انتاج كريات الدم الحمراء ونقل الأكسجين .

نزول الوزن :

تحتوي الفاكهة على أكثر من 80% من الماء، مما يجعل لها قدرة على إشعار الجسم بالشبع من دون اكتساب الوزن، فهي قادرة على سد الشعور بالجوع، وأيضًا احتوائها على تركيز عالي من العناصر الغذائية يغذي الجسم بالعناصر، وهي فاكهة قليلة بالسعرات الحرارية والدهون،.

تساعد الألياف الغذائية في الكيوانو على تحفيز الحركة الدودية وتنظيف القنوات الهضمية ، مما يساعد في المحافظة على انتظام حركة الأمعاء ومنع التشنجات والنفخة والإمساك والمشاكل المزمنة مثل قرحة المعدة،.

حيث تعد الألياف الغذائية عنصر مهم لصحة جسم الإنسان كما أنها تعمل على تنظيم مستوى الكولسترول في الجسم وتحسين عمل مستقبلات الأنسولين مما تمنع من السكري ومضعفاته.

كما تحتوي فاكهة الكيوانو على فيتامين ج ومضادات الأكسدة يساعد في تعزيز صحة البشرة وتقليل الترهلات والتجاعيد من خلال تحفيز تصنيع الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة وهذه من فوائد فاكهة كيوانو المهمة للسيدات.

