الكاف يعلن التشكيلة المثالية لبطولة رابطة أبطال إفريقيا للسيدات 2023

أعلنت مجموعة الدراسة الفنية، في الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية في لبطولة رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، كوت ديفوار 2023، التي اختتمت بتتويج نادي ماميلودي صن داونز بطلا لإفريقيا.

وضمت التشكيلة المثالية، 5 لاعبات من نادي ماميلودي صن داونز للسيدات، من بين الأندية الثمانية المشاركة، حيث لعبت تلك اللاعبات دورا أساسيا، في مسيرة فرقها الرائعة للفوز بلقب رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، للمرة الثانية.

تضم التشكيلة المثالية أيضا لاعبات من الوصيف نادي سبورتينغ الدار البيضاء المغربي، المتحصل على الميدالية البرونزية، بالإضافة إلى لاعبات من نادي أمبيم داركوا.



التشكيلة المثالية لرابطة أبطال إفريقيا للسيدات، كوت ديفوار 2023 (4-3-3)

حارسة المرمى:

أنديل دلاميني - ماميلودي صن داونز

أدى خط دفاع نادي ماميلودي صن داونز بطولة رائعة في كوت ديفوار، وحافظ على نظافة شباكه خمس مرات متتالية، أي في جميع المباريات التي خاضها في المنافسة.

تم اختيار، دلاميني، أفضل حارسة مرمى في البطولة، لتثبت إمكاناتها وتضيف هذا اللقب إلى جائزتها السابقة، كأفضل حارسة مرمى في جوائز "كاف" عام 2022.



الدفاع:

يوبواه كومفورت:

تتمتع اللاعبة، بوبواه كومفورت، بقدم يسرى قوية، وتقنية طبيعية وسرعة عالية تتفوق الغانية في تسديداتها غير العادية، تعتبر لاعبة ذات مزاج قوي وتتمتع بروح المنافسة والانتصار، وتتمكن دائما من التألق في الأوقات الصعبة.

مريم هاجري - سبورتينغ الدار البيضاء

تشتهر المغربية، مريم هاجري، بقوتها البدنية وسرعتها وتقنيتها الدفاعية وشخصيتها وهدوئها وتتألق في الكرات الطويلة أو القصيرة وتشتهر اللاعبة المغربية، أيضا بركلاتها الحرة (خاصة من مسافة بعيدة)، وهو أمر نادر إلى حد ما بالنسبة لقلب الدفاع وتجيد اللعب برأس، ويساعدها في ذلك قامتها الطويلة.

زانيل نهلافو - ماميلودي صن داونز

ساهمت قائدة نادي ماميلودي صن داونز في النتائج التي حققها فريقها، خاصة بعد تألقها في قلب الدفاع.

كانت، نهلافو، متميزة في تدخلاتها التي ساهمت بشكل كبير في حفاظ نادي ماميلودي صن داونز على نظافة شباكه خلال خمس مباريات في المنافسة.

ليبوهانغ راماليبي – ماميلودي صن داونز

تألقت اللاعبة الموهوبة، ليبوهانغ راماليبي، بشكل جيد في دفاع فريقها، حيث كانت تقوم بمهامها الدفاعية على أكمل وجه في جميع المباريات.

ساهم ظهور، ليبوهانغ راماليبي، بشكل جيد في مباريات ماميلودي صن داونز، في تتويج النادي برابطة أبطال إفريقيا للسيدات، كوت ديفوار 2023.

خط الوسط:

أدجوا سيلفيان كوكراي - سبورتينغ الدار البيضاء

كانت اللاعبة، أدجوا كوكراي، من بين أبرز العناصر في المنافسة التي احتضنتها كوت ديفوار. تميزت بالسرعة وخفة الحركة والمهارة في وسط الميدان.

اشتهرت أيضا، كوكراي، بتوزيعاتها الدقيقة، مع إحساس كبير بالوعي من حولها، في منتصف أرضية الميدان.

بويتوميلو رابالي – ماميلودي صن داونز

أُختيرت صانعة ألعاب نادي ماميلودي صن داونز، بوتوميلو رابالي أفضل لاعب في المنافسة. تتمتع بقدرة كبيرة من أجل خلق فرص وبناء الهجمات في مساحات جيدة، حيث تكون قادرة على القضاء على المدافعات وصنع فرص جيدة لتسجيل الأهداف.

كان هدفها في النهائي أمام نادي سبورتينغ الدار البيضاء، دليل على قدراتها القوية في وسط ميدان الهجومي.

غيزلان الشباك – نادي الجيش الملكي المغربي

كانت، غيزلان الشباك، أحد العناصر المتألقة في ناديها الجيش الملكي المغربي للسيدات. رغم بداية فريقها غير موفقة إلى حد بعيد للمنافسة، كانت قائدة بأتم معنى الكلمة، وساهمت في قيادة فريقها للتتويج بالمركز الثالث، وتقديم عروض جيدة.

تميزت، غيزلان الشباك، بأفكارها السريعة في المواقف الصعبة، مع اندفاع مذهل في السرعة، وأثبتت أنها كانت تمثل معادلة صعبة في كوت ديفوار.

الهجوم:

جينيفر أوسوا - أمبيم داركوا

كانت، جينيفر أوسوا، بالتأكيد واحدة من النجوم اللامعة لنادي أمبيم داركوا في المنافسة. على الرغم من ظهورها الأول في رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، أظهرت أوسوا، شجاعة ومثابرة كبيرين في مواجهة مدافعي الأندية المنافسة، ولم تظهر أي علامات على خجلها.

تُوج الأداء المميز الذي ظهرت به، بهدف في نصف النهائي أمام نادي سبورتينغ الدار البيضاء، لتثبت قوتها وقدراتها الهجومية.

فاطمة تغناوت – الجيش الملكي المغربي

كانت مهاجمة نادي الجيش الملكي المغربي للسيدات، فاطمة تغناوت، واحدة من أبرز المهاجمات في البطولة. رغم عدم تمكن فريقها من الاحتفاظ بلقبه، إلا أنها كانت رائعة في لعبها الهجومي، حيث سجلت وخلقت فرصا لتسجيل الأهداف لصالح زملائها في الفريق.

ثولاكيلي ريفيلوي - ماميلودي صن داونز

أنهت، ثولاكيلي ريفيلوي، هدافة منافسة رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، كوت ديفوار 2023، برصيد 5 أهداف.

تمتلك، ريفيلوي، قوة كبيرة ورؤية للمرمى من أماكن مختلفة، مما سمح لها بكسب مكانة بسهولة في التشكيلة المثالية للمنافسة.

المدرب – جيري تشابالالا

قاد مدرب نادي ماميلودي صن داونز، جيري تشابالالا، فريقه إلى نهائي رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، للمرة الثالثة على التوالي. حيث أثبت أنه من بين المدربين الذين يجيدون قراءة اللعب بشكل جيد للمباريات، وأظهر فطنة تكتيكية كبيرة في كيفية توجيه لاعباته أمام المنافسين خلال المباريات.

لا يعتبر، جيري تشابالالا، مدربا رائعا فحسب، بل استطاع غرس روحا إيجابية من اللعب في فريقه، الذي فاز أيضا بجائزة اللعب النظيف في البطولة.