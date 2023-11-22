أونلاين.. خطوات تجديد رخصة السيارة بأسهل طريقة | اعرف التكلفة

يبحث الكثير عن خطوات تجديد رخصة قيادة خاصة أونلاين، في ضوء ما سهلته الدولة من إمكانيات باتجاهها نحو الرقمنة فضلا عن الشروط المطلوبة، وغرامة السير برخصة منتهية، وطبقا للعقوبات التي وردت في قانون المرور.

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق عن تقديم خدمة أون لاين لقائدي السيارات بجميع أنواعها، منها تجديد رخصة قيادة إلكترونيا، لتسهيل على المواطنين في استخراج المستندات الرسمية في القاهرة والمحافظات بدون مجهود.

1- ألا تقل سن المتقدم عن 18 عاما.

2- إجراء تحليل مواد مخدرة لطالب الرخصة صادر من الجهات الرسمية.

3- ألا يكون صادر ضد طالب الخدمة حكما جنائيا أو جنحة مخلة بالشرف.

إجراءات تجديد رخصة قيادة ملاكي من المرور 2023

1- الذهاب إلى وحدة المرور الخاص بمحل إقامة طالب الخدمة المدون في البطاقة الشخصية.

2- تقديم نموذج 256 الخاص بتجديد رخصة القيادة.

3- صورة بطاقة الشخصية مع إطلاع الموظف على الأصل.

4- تقديم شهادة بحالة المتقدم صحيًا في النظر والباطنة.

5- تقديم ثلاث صور شخصية حديثة لطالب الرخصة

خطوات تجديد رخصة قيادة سيارة ملاكي أون لاين 2023.

الخطوة الأولى: الدخول على بوابة المرور التابعة لوزارة الداخلية

الخطوة الثانية: إرسال صورة بطاقة الرقم القومي أو أي مستند آخر إثبات شخصية.

الخطوة الثالثة: تقديم ثلاث صورة شخصية حديثة.

الخطوة الرابعة: تقديم شهادتين طبيتين باطنة وأخرى نظر مختومتين بشعار الدولة.

الخطوة الخامسة: إرسال صورة ضوئية من رخصة القيادة المنتهية المطلوبة تجديدها.

الخطوة السادسة:: إرسال شهادة مخالفات صادرة من نيابة المرور تثبت عدم وجود مخالفات مالية على الرخصة.

رسوم استخراج رخصة قيادة

1- رسم الضريبة لمدة 10 سنوات بـ 615 جنيها شامل رسم تنمية وارد الدولة والتأمين.

2- رسم الكشف الطبي وتحديد فصيلة الدم داخل المرور بـ 285 جنيها.

3- رسم استمارة بيانات الرخصة بـ 105 جنيهات.

4- سعر حافظة لرخصة القيادة 60 جنيهًا يتم الحصول عليها من وحدة المرور.

5- رسم اختبار إشارات يقدر بـ 50 جنيهًا

6- رسم طابع شرطة بـ 15 جنيها.

7- رسم نموذج 256 لطلب الرخصة يتم الحصول عليه من المرور بسعر 40 جنيهًا

فترة سماح رخصة القيادة المنتهية

حددت الماد 34 من قانون المرور مهلة تجديد رخصة منتهية، وقالت تجدد الرخصة خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مدتها، وأكدت في حالة عدم التجديد خلال تلك المدة، يعاقب قائد السيارة بسحب الرخصة ودفع غرامة تتراوح بين 2000 :1000 جنيه.

تكلفة ترخيص سيارة ملاكي لمدة سنة 2023

1- رسم ضريبة ترخيص سيارة لمدة سنة يختلف حسب سعة السي سي لكل سيارة، كالآتي:

- السيارة من 1030 إلى 1330 سي سي يقدر رسم الضريبة لمدة سنة بـ 225 جنيهًا.

- السيارة من 1330 إلى 1630 سي سي، رسم الضريبة لمدة سنة يقدر بـ 350 جنيهًا.

- السيارة من 1330 إلى 1630 سي سي يقدر رسم الضريبة لمدة سنة 750 جنيهًا.

- السيارة من 1630 إلى 2030 سي سي يقدر رسم الضريبة لمدة سنة 3000 جنيه.

- السيارة التي تتعدي 2030 سي سي يصل رسوم الضريبة عند الترخيص 2.5% من قيمتها.

2- قيمة رسم تأمين إجباري 300 جنيه لمدة سنة.

3- شراء حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس بسعر 250 جنيهًا.

4 رسم الملصق الإلكتروني يقدر بـ250 جنيهًا

5- رسوم تطوير منظومة النقل الذكي، تقدر قمتها من 60 :350 جنيهًا حسب السي سي الخاص بالسيارة.

6- دفع 400 جنيه قيمة تسجيل بيانات صاحب السيارة على الجهاز، تدفع أثناء تسديد رسوم شراء حقيبة الإسعافات والمثلث العاكس.

7- قيمة طفاية الحريق بـ 450 جنيهًا.

تكلفة تجديد رخصة سيارة ملاكي لمدة سنتين 2023

1- يقدر رسم الضريبة لمدة سنتين أيضًا حسب السي سي لكل سيارة كالآتي:

- السيارة أكثر من 1030 إلى 1330 سي سي تقدر بقيمة 450 جنيهًا رسم الضريبة لمدة عامين.

- السيارة من 1330 إلى 1630 سي سي تقدر الضريبة لمدة عامين بـ 700 جنيه.

- السيارة من 1330 إلى 1630 سي سي، تقدر ضريبة ترخيصها لمدة عامين بـ1500 جنيه.

- السيارة من 1630 إلى 2030 سي سي تصل قيمة الضريبة لمدة عامين بـ 6000 جنيه.

- السيارة التي تتعدي 2030 سي سي تُقدر رسوم الضريبة عند ترخيصها لمدة سنتين 2.5% من قيمة السيارة عن كل سنة.

2- قيمة رسم تأمين إجباري يقدر لمدة سنتين بـ 600 جنيه.

3- رسوم وتطوير منظومة النقل الذكي يقدر بـ 120 إلى 700 جنيه حسب السي سي لكل سيارة لمدة سنتين.

4- رسم الملصق الإلكتروني يقدر بـ500 جنيه.

5- قيمة طفاية الحريق تصل الآن إلى 250 جنيهًا.

6- شراء حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس بسعر 250 جنيهًا.

7- دفع 400 جنيه رسم تسجيل بيانات صاحب السيارة على الجهاز، يتم تسديدها عند دفع رسوم حقيبة الإسعافات والمثلث العاكس.

تكلفة تجديد رخصة سيارة ملاكي لمدة 3 سنوات في المرور 2023

1- رسم ضريبة سيارة ملاكي لمدة 3 سنوات عند تجديد رخصة السيارة تختلف حسب السي سي لكل سيارة كالآتي:

- السيارة أكثر من 1030 إلى 1330 سي سي تقدر الضربية بقيمة 675 جنيهًا لمدة 3 سنوات.

- السيارة من 1330 إلى 1630 سي سي تقدر ضريبة تجديد الرخصة لمدة 3 سنوات 1050 جنيهًا.

- السيارة من 1330 إلى 1630 سي سي، تُقدر ضريبة ترخيصها لمدة 3 سنوات بـ2250 جنيهًا.

- السيارة من 1630 إلى 2030 سي سي تقدر ضربة ترخيصها 9000 جنيه لمدة 3 سنوات.

- السيارة التي تتعدي 2030 سي سي تُقدر رسوم ضريبتها عن الترخيص 2.5% من قيمة السيارة عن كل سنة تجديد.

1- قيمة رسم تأمين إجباري يقدر بـ 900 جنيه لمدة 3 سنوات.

2- رسوم إنشاء منظومة النقل الذكي تقدر من 180 إلى 1050 جنيهًا حسب السي سي لكل سيارة لمدة 3 سنوات.

3- رسم الملصق الإلكتروني يُقدر بـ750 جنيهًا لمدة 3 سنوات.

4- قيمة طفاية الحريق تصل إلى 450 جنيهًا.

5- شراء حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس بـ250 جنيهًا.

6- دفع 400 جنيه قيمة رسم تسجيل بيانات صاحب السيارة على الجهاز، يتم تسديدها وقت دفع رسوم شراء حقيبة الإسعافات والمثلث العاكس