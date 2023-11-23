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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إحنا متنا.. مقطع فيديو لنازحة فلسطينية يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم  تداوله على نطاق واسع الكثير من الجدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا  حيث ظهرت خلال المقطع سيدة فلسطينية تحكي عن معاناتها  منذ أن بدأت الحرب منذ أكتوبر الماضي.

أشارت السيدة عبر مقطع الفيديو أن الشعب  الفلسطيني قد هلك لتنهمر دموعها وقالت عبر المقطع : "اللي بيقول غزة صامدة يكذب احنا متنا متنا  أنا داري مقصوف ولا أخذت حاجة منها".

على الجانب الآخر قد أعلنت وزارة الصحة بغزة أن 14 ألفا و128 فلسطينيا  قد قتلوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة  وذلك منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

 ويعد من بين القتلى الذين تم إحصاؤهم إلى الآن هم 5840 طفلا و3920 امرأة  فيما قد أسفر القصف عن إصابة 33 ألف شخص آخرين.

رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو وزارة الصحة

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