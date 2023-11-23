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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصراع خطر.. جبريل الرجوب: حماس كانت وستبقى جزءا من النسيج السياسي الفلسطيني

صدى البلد

أكد الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن 7 أكتوبر يجب أن يكون نقطة تحول و محطة فاصلة في مسألة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، موضحا أنه إذ لم تكن الهدنة الإنسانية خطوة أولى لوقف الحرب على غزة سيكون الانفجار القادم في الضفة الغربية.

وأضاف جبريل الرجوب، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على شاشة MBC مصر، أن ما يحدث في الضفة الغربية من جرائم إسرائيلية هدفه طمس الهوية الفلسطينية، و الصراع الحالي في غزة يهدد الاستقرار الإقليمي.

وأوضح، أن ما حدث في 7 أكتوبر ليس إرهاب و لكنه رد فعل على إرهاب إسرائيل، مؤكدا أن حماس كانت و مازالت و ستبقى جزء من النسيج السياسي و النضالي و الوطني الفلسطيني، معقبا: "عمر الدم ما يصير ماء"، و هذه المعركة ستشكل انطلاقة لإنجاز وحدة وطنية فلسطينية، و هدفنا هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية.

ولفت، إلى أن حديثهم هم و حماس يؤسس لأرضية مشتركة لتقوية اللُحمة الفلسطينية ووجود تعاون مستقبلا، مضيفا أن هناك إجماع بين جميع الدول بأن استمرار هذا الصراع هو خطر على استقرار الإقليم.

الفلسطينيون هم وقود الحرب

وعقب: "الوقود و دمنا و أطفالنا و حياتنا و كرامتنا هي المستهدفة من هذا الاحتلال الإسرائيلي، و لكن الوجه الأخر هو هذا الصمود الأسطوري"، منوها إلى أن الفلسطينيون هم وقود الحرب في المنطقة، و يتمنى الوصول إلى تسوية حقيقية حتى لا يتسع الصراع هذه المنطقة. 

جبريل الرجوب الاحتلال الاسرائيلي الهدنة الإنسانية فلسطين غزة حماس

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