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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كردفان.. ظهور نادر لأغرب زرافة في العالم يشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر به زرافة من سلالة نادرة، ووصفها البعض بأنها أغرب زرافة على الإطلاق.

وتظهر الزرافة النادرة التي تنتمي إلى سلالة زرافة كردفان الأفريقية، وهي سلالة مهددة بالانقراض وتعتبر من الأنواع النادرة في العالم، عبر فيديو وثقه الفنان محمد عمر، المعروف بلقب "بلانة"، خلال تجربته لزيارة هذه الزرافة النادرة.

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ونشر "بلانة" الفيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بإطعام الزرافة بالخضروات وتحدث عن هذه التجربة الفريدة. وأشار إلى أن هذه الزرافة تعود أصولها إلى إفريقيا الوسطى والكاميرون وتشاد، وهي تعد من الأنواع المهددة بالانقراض بسبب الصيد غير المشروع وتدمير المواطن الطبيعية.

وأثارت هذه الزرافة دهشة الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوا الفيديو وعبروا عن إعجابهم بجمالها وندرتها. وتفاعل المستخدمون مع ظهورها معبرين عن حبهم للحيوانات ودعمهم للحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية في العالم.

تعكس هذه التجربة الاهتمام المتزايد بحماية الحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض، وقال محمد عمر: “يجب أن ننشر الوعي حول هذه القضايا البيئية المهمة ونستغل هذه الفرصة لزيادة الوعي والتوعية بأهمية حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي”.

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