عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسرح محمد عبده هيولع.. محمد رمضان يروج لحفل موسم الرياض

حفل محمد رمضان
حفل محمد رمضان

روج الفنان محمد رمضان لحفله المقبل على مسرح محمد عبده أرينا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، المرتقب غدا الجمعه 24 نوفمبر. 

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، من حفلاته السابقة، وعلق قائلا: «ثقة في الله مسرح محمد عبده هيولع باربكيو». 

 

حفل محمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 24 من شهر نوفمبر الحالي على مسرح محمد عبده أرينا.

ومن المفترض أن يكون هذا الحفل من أهم الحفلات التى ينظمها موسم الرياض لهذا العالم، وذلك نظرا لشعبية محمد رمضان الكبيرة فى السعودية بالإضافة إلى جمهور الدي جي العالمي Rodge وهو الذي يشارك رمضان فى إحياء هذا الحفل.
 

حفلات Rodge فى الدول العربية 

وقدم Rodge العديد من الحفلات فى مختلف الدول العربية، ويشارك أيضا العديد من النجوم المصريين حفلاته سواء فى السعودية أو الإمارات حيث قدم حفلا مع عمرو دياب شهر يناير الماضي بدبي وحققت الحفل نجاحا كبيرا، وحضر الالاف من جمهور الهضبة والدي جي العالمي Rodge

كما قدم أيضا أكثر من حفل بموسم الرياض فى عام 2023 و2022، ودائما ما تشهد حفلاته حضور جماهيري كبير.
 

أسعار تذاكر حفل رمضان وRodge

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل على موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث جاءت الفئة الأولى وهي الفئة الذهبية بمبلغ230 ريال أي ما يعادل 1800 جنيه مصري والفئة الثانية بـ 172 ريال سعودي أي ما يعادل 1400 جنيه مصري  أما الفئة الثالثة  بـ115 ريال أي ما يعادل 940 جنيه .
 

محمد رمضان الفنان محمد رمضان موسم الرياض السعودية الرياض مسرح محمد عبده أرينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 23-11-2023

موضوعات متعلقة

شخصية شريرة لأول مرة.. حسام الحسيني يعود للتمثيل ببطن الحوت

الإنسانية محدش بيعلمهالك.. منى زكي تدين الجرائم ضد الفلسطينيين بتكريم مهرجان ضيافة

نادية الجندي تدين المـ جازر ضد الفلسطينيين خلال تكريمها بمهرجان ضيافة

مستشفى النجوم| جمال عبد الناصر يتعرض لوعكة صحية.. حورية فرغلي تخضع لجراحة.. ياسمين رئيس بالمحاليل

أخبار الفن|إليسا تشعل موسم الرياض.. وحفل عمرو دياب في دبي.. زفاف ابنة محمد أبوداوود

مبعدنيش عنك غير الصعب.. تامر حسني يكشف سر عدم حضور زفاف تميم

في ذكراه.. قصة مقـ.تل يوسف العسال بظروف غامضة

في ذكراها.. قصة مأساة خيرية أحمد بعد وفاة زوجها

ترشيحاتنا

ناقد رياضي: استبعاد الثلاثي أمر طبيعي.. ولا يزال منتخب مصر يشحت الجماهير

محاكمة تاجر أدوات منزلية أنهى حياة "شيف" في البدرشين اليوم

دعاء لقضاء الحاجة بسرعة البرق والرعد.. كلمات لأصعب الحوائج

استهداف جديد لقاعدة أمريكية في مطار أربيل بالعراق

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طوباس بآلياته العسكرية

أونلاين.. خطوات تجديد رخصة السيارة بأسهل طريقة | اعرف التكلفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب غريب.. غادة عبد الرازق تثير ضجة بظهورها| شاهد

مصرع 4000 فلسطيني غير كاف.. فيديو لمستشار وصاحب عربة طعام يثير الجدل

طريقة عمل المكرونة الوايت صوص

تعرف على فوائد القرنفل للشعر

فيديو

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ