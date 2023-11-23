وزير خارجية بريطانيا يزور مستوطنات غلاف غزة

افادت وسائل إعلام بريطانية في نبأ عاجل اليوم الخميس، أن وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون يزور مستوطنات غلاف غزة.

وقالت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس، إن وزير خارجية ديفيد كاميرون سيزور الشرق الأوسط اليوم لبحث الحرب في غزة.

وأكدت، أن كاميرون سيلتقي مسؤوليين إسرائيليين وفلسطينيين خلال الزيارة.

وقد التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والوفد المعين من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، أمس الأربعاء، نظيره البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا في باريس.

وأفادت صحيفة الحرية التركية بزيارة وزير الخارجية هاكان فيدان لإنجلترا برفقة وزراء خارجية دول على رأسها مصر وفلسطين والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والأردن وقطر ونيجيريا في وقت سابق من اليوم.