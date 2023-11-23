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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الدقهلية تواصل تقديم أنشطتها التوعوية بالتنسيق مع التربية والتعليم والأزهر الشريف

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت إدارة التوعية بشركة  مياه الشرب بالدقهلية ، حملة توعوية موسعة فى مراكز السنبلاوين، طلخا، المنصورة  ودكرنس؛ وقد شملت الحملة عدة أنشطة مثل ندوات التوعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بتلك المناطق؛ لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي بشكل سليم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والأزهر الشريف.

 


وقدمت الشركة هذا الأسبوع 6 ندوات مدرسية لحوالي 226 طالب وطالبة، وكذلك ورش تلوين لعدد 126 طالب وطالبة، وتم تكوين عدد 4 أسرة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لنشر الرسائل التوعوية بين الطلاب.

كما أقامت الشركة 6 مسابقات ثقافية لحوالي 226 طالب وطالبة وعدد 6 زيارات مدرسية لمحطة مياه ميت خميس لحوالي 160 طالب وطالبة وذلك لتعريف الطلاب بمراحل تنقية مياه الشرب، وجهود الشركة لتقديم كوب ماء نظيف للمواطنين بالمحافظة.

وفى المعاهد الأزهرية؛ قدمت الشركة عدد 2 ندوة توعوية لحوالي 40 طالب وطالبة، وتكوين أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمعاهد لحوالي 20 طالب، وتنفيذ  2 مسابقة ثقافية لحوالي 40 طالب وطالبة، بالإضافة إلى تقديم فقرة الإذاعية المدرسية بطابور الصباح تتضمن رسائل توعوية عن المياه لعدد 280 طالب.

وفى إطار حث المواطنين على ضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحى تم عمل حملات طرق أبواب بقرى طوخ الأقلام، كفر عبد الأمين التابعة لمركز السنبلاوين والمنفذ بها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج والممول من البنك الدولى بلغ عدد المستفيدين منها 90 مواطن، وتم خلالها تقديم الهدايا العينية على المواطنين.

 وذلك برعاية مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛

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