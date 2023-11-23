عرضين من السعودية .. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

فجر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مفاجأة بشأن نجم الأهلي علي معلول عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : خاص.. علي معلول يتلقى عرضان من السعودية واللاعب يؤجل البت حتى نهاية الموسم.

ويجري علي معلول، لاعب الفريق الاول للنادي الأهلي، أشعة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة، للاطمئنان على ‏حالته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.‏

وكان معلول قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وبذلك تتقلص فرص على معلول في اللحاق بلقاء الأهلى وفريق ميدياما الغاني في أول جولات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا السبت المقبل على استاد السلام.

وخاض الفريق مباراة ودية اليوم على ملعب التتش جمعت بين لاعبي الفريق، مدعومين ‏ببعض العناصر من قطاع الناشئين، والتي اطمأن خلالها الجهاز الفني على كافة اللاعبين قبل ‏مواجهة ميدياما.