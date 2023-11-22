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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات جديدة بشأن إصابة علي معلول ورضا سليم وطاهر محمد طاهر

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تطورات جديدة بشأن إصابة معلول ورضا سليم وطاهر محمد طاهر.

و كتب احمد حسن : أشعة جديدة لمعلول خلال 48 ساعة.. وتدريبات منفردة لرضا سليم وطاهر محمد طاهر.

واصل علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏تنفيذ برنامجه التأهيلي، ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية‎.‎

 

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن معلول يخوض المرحلة الأخيرة في ‏برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية‎.‎

 

وأوضح أن معلول قطع مرحلة كبيرة في البرنامج الخاص به، وأن حالته مطمئنة ‏إلى حد كبير‎.‎

 

وواصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني ‏المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال إفريقيا.

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