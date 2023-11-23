أخبار الأهلي| نجم الفريق يتلقى عرضين من الدوري السعودي وقرار عاجل من كولر.. ومهاجم مصري على الأبواب

نشر موقع صدي البلد خلال الساعات الأخيرة العديد من الأخبار الهامة المتعلقة بالقلعة الحمراء النادي الأهلي ونرصد لكم أهمها في السطور التالية:"

أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

فجر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مفاجأة بشأن نجم الأهلي علي معلول عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : خاص.. علي معلول يتلقى عرضين من السعودية واللاعب يؤجل البت حتى نهاية الموسم.

ويجري علي معلول، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، أشعة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة، للاطمئنان على ‏حالته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.‏

الأهلي يحمس لاعبيه بمفاجآت قبل كأس العالم للأندية

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، كواليس الاستعداد لكأس العالم للأندية بالنادي الأهلي.

وكتب: “مصدر بالأهلي لائحة خاصة في كأس العالم للأندية ومكافآت مضاعفة للاعبين حال الوصول للمباراة النهائية”.

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السعودية للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية، لن تقل عن 50 فردًا.

قرار عاجل من مارسيل كولر تجاه لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مفاجأة داخل النادي الأهلي وانتقالات يناير المتوقعة داخل القلعة الحمراء.

وأكد شبانة، في تصريحات إذاعية، أن مارسيل كولر يرغب في إعادة الانضباط داخل فريق النادي الأهلي.

وقال إن السويسري اتخذ قرارا عاجلاً بمنع اللاعبين من التعامل مع السوشيال ميديا، ومن سينشط على السوشيال ميديا ويخالف القرارات سيتم تجميده مثلما حدث مع برونو سافيو وشادي حسين خلال الموسم الماضي.

صدمة تعرقل انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، مستجدات صفقة لاعب فيوتشر عمر كمال عبد الواحد.

وقال عبر برنامجه الماتش: “‏أزمة قانونية مع لوائح اتحاد الكرة تعطل إتمام الأهلي لصفقة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد رغم موافقة فيوتشر بسبب إعارة الأهلي 7 لاعبين وهو الحد الأقصى”.

‏وكشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يرغب في ضم مهاجم مصري

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إعجاب المدير الفني للنادي الأهلي بمهاجم بالدوري المصري.

وقال عبر برنامجه مع شوبير: “المهاجم المصري الوحيد الذي لفت أنظار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي هو أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي”.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "المراكز التي تلقى أولوية لدى النادي الأهلي هي مراكز رأس الحربة والدفاع والجبهة اليسري".