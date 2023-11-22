مين هيدفع؟ تعليق مثير من فرج عامر على انتقال عمر كمال للأهلي

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقف عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" لم يستقر فيوتشر على بديل عمر كمال عبد الواحد من الأهلي هل خالد عبد الفتاح أم صلاح محسن ام الاثنين معا وما المدة وهل اعارة ام انتفال ، ومن سيدفع فلوس للآخر وما هو المبلغ المطلوب ، عموما عمر كمال عبد الواحد في الاهلي في يناير نهائيا ".

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مودرن فيوتشر طلب الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه بالإضافة إلى لاعب واحد فقط بالميركاتو الشتوي".

وأضاف أمير هشام: "فيوتشر طلب الحصول على خدمات كريم نيدفيد أو صلاح محسن أو خالد عبدالفتاح، ولكن الأهلي يرفض رحيل نيدفيد مرة أخرى".