صدمة تعرقل انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، مستجدات في صفقة لاعب فيوتشر عمر كمال عبد الواحد.

وقال عبر برنامجه الماتش: “‏أزمة قانونية مع لوائح اتحاد الكرة تعطل إتمام الأهلي لصفقة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد رغم موافقة فيوتشر بسبب إعارة الأهلي ٧ لاعبين وهو الحد الأقصى”.

‏وكشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مودرن فيوتشر طلب الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه بالإضافة إلى لاعب واحد فقط بالميركاتو الشتوي".

وأضاف أمير هشام: "فيوتشر طلب الحصول على خدمات كريم نيدفيد أو صلاح محسن أو خالد عبدالفتاح، ولكن الأهلي يرفض رحيل نيدفيد مرة أخرى".