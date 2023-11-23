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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة تعرقل انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، مستجدات في صفقة لاعب فيوتشر عمر كمال عبد الواحد.

وقال عبر برنامجه الماتش: “‏أزمة قانونية مع لوائح اتحاد الكرة تعطل إتمام الأهلي لصفقة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد رغم موافقة فيوتشر بسبب إعارة الأهلي ٧ لاعبين وهو الحد الأقصى”. 

وكشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مودرن فيوتشر طلب الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه بالإضافة إلى لاعب واحد فقط بالميركاتو الشتوي".

وأضاف أمير هشام: "فيوتشر طلب الحصول على خدمات كريم نيدفيد أو صلاح محسن أو خالد عبدالفتاح، ولكن الأهلي يرفض رحيل نيدفيد مرة أخرى".

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