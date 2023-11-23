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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لفت أنظار كولر.. الأهلي يرغب في ضم مهاجم مصري

مارسيل كولر
مارسيل كولر

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إعجاب المدير الفني للنادي الأهلي بمهاجم بالدوري المصري. 

وقال عبر برنامجه مع شوبير: “المهاجم المصري الوحيد الذي لفت أنظار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي هو أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي”. 

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "المراكز التي تلقى أولوية لدى النادي الأهلي هي مراكز رأس الحربة والدفاع والجبهة اليسري".

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وأشار إلي أن النادي قد يكتفي بالتعاقد مع الظهير عمر كمال لاعب فيوتشر ولا يتعاقد مع ظهير آخر ويعطي الأولوية لمركز المهاجم.

المهاجم القادم للقلعة الحمراء

وأضاف شوبير: "فيما يخص صفقة المهاجم يتردد الحديث عن مروان حمدي لاعب المصري وأوفا لاعب إنبي ولكن لم تحسم الأمور بشكل رسمي حتى الآن، ولكن الأهلي يجري مفاوضات للكشف عن رغبات اللاعبين، لافتا إلي أن كولر أبدي إعجابه بلاعب إنبي.

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