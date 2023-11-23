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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تمهيدا للانتقال للأهلي| فتوح يشعل السوشيال ميديا مع كهربا وإمام عاشور.. تفاصيل

فتوح مع لاعبي الأهلي
فتوح مع لاعبي الأهلي

منذ إعلان نادي الزمالك إيقافه وعرضه للبيع ، وتتردد الأنباء عن عروض عديدة يتلقاها اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء ، الذي ينتهي تعاقده مع ناديه في نهاية الموسم الحالي.

وبالرغم من دخول الأهلي في المفاوضات مع فتوح قبل إعلان عقوبة الزمالك ، إلا أن الموقف تغير بوجود المجلس الجديد برئاسة حسين لبيب ، حيث أن الأجواء أصبحت تتسم بالروح الرياضية والاحترام المتبادل بين القطبين ، مما أدى إلى اقتراح بعض نجوم الأهلي والزمالك بأن يتقدم الأحمر بعرض رسمي لشراء فتوح من ناديه في يناير، بدلا من التفاوض مع اللاعب فقط.

فتوح مع لاعبي الاهلي
فتوح مع لاعبي الاهلي

ظهر فتوح أمس مع مجموعة من لاعبي الأهلي منهم محمود كهربا وامام عاشور وصلاح محسن ، وحسين الشحات في افتتاح اكاديمية الأخير في مدينة السلام مسقط رأسه ، مما أدى الى التكهنات بأن فتوح يمهد للانتقال إلى القلعة الحمراء ، وأشعلت صور اللاعب السوشيال ميديا ما بين مؤيد ومعارض لتواجد فتوح في الأهلي

فتوح مع لاعبي الأهلي
فتوح مع لاعبي الأهلي

 

وعلى جانب آخر ، بدأت الأنباء تتردد على تلقي اللاعب أحمد فتوح عروضا أخرى من أندية مصرية مثل بيراميدز وأخرى خليجية ، مثل ناديي أحد السعودي والاتفاق السعودي .

نادي الاتفاق السعودي

وقد أعلن مصدر بنادي الاتفاق السعودي، حقيقة اقتراب نادي الاتفاق السعودي من التعاقد مع أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر بنادي الاتفاق السعودي، لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه لا توجد أي رغبة من جانب فارس الدهناء في ضم أي لاعب مصري خلال يناير القادم.

وتابع المصدر : " الاتفاق يمتلك 8 لاعبين أجانب ولاعب مصاب زائد عن القائمة وسيكون جاهزا في يناير، وليست لدينا أي رغبة في التفاوض مع فتوح أو زيزو أو أي لاعب مصري خلال يناير".

كواليس عرض أحد السعودي

وفي نفس السياق، كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس مفاوضات نادي أحد السعودي لضم أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك خلال انتقالات يناير المقبلة.

وقال حتحوت ، في تصريحات عبر برنامجه الماتش: "كل ما يلي على لسان مصدر مسئول بالنادي السعودي الذي أكد أنه كان هناك اهتمام بالفعل من جانبهم لضم أحمد فتوح خلال انتقالات يناير، ولكن حاليًا الباب مغلق".

وتابع حتحوت ، على لسان المصدر "عرضنا على نادي الزمالك دفع 500 ألف دولار نظير التعاقد مع فتوح ولكن النادي طلب 2 مليون دولار وهذا رقم مبالغ فيه للغاية، نرى أن المبلغ المعروض من جانبنا كاف جدًا".

وأضاف: "المفاوضات مع اللاعب أحمد فتوح بدأت بحصوله على مليون دولار ووصلنا حتى 2 مليون دولار ولكن اللاعب يرغب في المزيد ولديه شروط لا تتناسب مع الاحتراف".

وواصل: "فتوح يرغب في الحصول على مقدم تعاقد فور التوقيع كاش وعدم الانتظار حتى فترة الانتقالات المقبلة، وهذا مخالف للوائح الاتحاد السعودي، التي تسمح فقط بتحويل المستحقات والتعاقدات على حسابات اللاعبين في البنوك خلال فترات الانتقالات فقط".

واستكمل تصريحاته: "المصدر قال إن الدوري السعودي ينتهي في 27 مايو، ومعسكر الفريق الاستعدادي للموسم الجديد سيبدأ في شهر يوليو من العام المقبل، في الوقت الذي ينتهي فيه الدوري المصري في نهاية شهر يوليو بشكل مبدئي، ولذلك التعاقد مع اللاعب نهاية الموسم غير منطقي".

وأضاف: "التعاقد مع فتوح في انتقالات يناير حاليًا نظير دفع 2 مليون دولار للزمالك ومثلهم للاعب نفسه أمر صعب للغاية وفقًا لما يراه مسئولي نادي أحد، فتوح بعد الانتهاء من أمم إفريقيا في فبراير سيلعب معنا حتى نهاية شهر مايو، 4 ملايين نظير 3 أشهر رقم كبير للغاية".

وكشف المصدر بنادي أحد في حديثه "يحيى عطية الله لاعب نادي الوداد المغربي كان معروضا علينا مقابل مليون و400 ألف دولار، اللاعب المغربي شارك في كأس عالم وكان الأبرز في مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وواصل: "الكرواتي دامير يورينتش المدير الفني لنادي أحد صرف النظر عن التعاقد مع أحمد فتوح بسبب عدم انضباطه مع نادي الزمالك، فتوح "دماغه مش معاه" ولا يعلم مصلحته".

واختتم المصدر تصريحاته لهاني حتحوت "لا يوجد مانع لدينا في فتح الباب من جديد لضم أحمد فتوح في انتقالات يناير، ولكن الجو العام حول اللاعب وناديه لا يوحي بذلك".

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