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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حماة المستقبل: حشود إستاد القاهرة تعكس الاصطفاف الشعبي خلف القيادة السياسية

المهندس علي عبده،
المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل

أكد المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، أن مشهد اليوم الذي رأيناه في إستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة المصرية قيادة وشعبا، تعتبر القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى، لافتا إلى أن هذه الحشود، إنما تؤكد مشهد الاصطفاف الشعبي خلف القيادة السياسية ودعمها لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

وأشاد رئيس حزب حماة المستقبل فى بيان صحفى له، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس منذ البداية كانت لديه رؤية إستراتيجية ثاقبة فيما يتعلق بأبعاد الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، لإدراكه بأبعاد الأمن القومي المصري والعربي، وأن تحذيرات الرئيس كانت تستهدف تجنب المنطقة لمغبة أية اضطرابات أمنية قد تحدث في حالة انفلات الأوضاع في أية لحظة.

ولفت المهندس علي عبده، إلى أن الدولة المصرية قامت بدور مبهر منذ بداية الأحداث وأدت دورها باعتبارها كبيرة العرب والمنطقة، منذ تسهيل وأيصال المساعدات الإنسانية واتخاذ مواقف تاريخية في هذا الصدد، حتى الوصول إلى هدنة، مؤكدا أن الدور المصري لم ولن يتوقف وسيظل داعما لقضية العرب وأم القضايا وهي القضية الفلسطينية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي استاد القاهرة القضية الفلسطينية القيادة السياسية الامن القومى المصرى

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