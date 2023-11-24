أخبار الفن.. حمو بيكا يصفع علي قدورة بمنشور صادم بعد قرار اعتزاله.. أول رد فعل من محمد رمضان بعد قرار حبسه سنة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

شريف منير يعلن تغيير موعد مسلسله الجديد "وبقينا اتنين

أعلن الفنان شريف منير عن تغيير موعد عرض مسلسله الجديد وبقينا اتنين، ليكون الموعد النهائى لعرض أولى حلقات المسلسل يوم 2 من شهر ديسمبر القادم بدلا من 24 نوفمبر.



مع احترامي .. حمو بيكا يصفع علي قدورة بمنشور صادم بعد قرار اعتزاله

قدم حمو بيكا اعتذارا رسميا لـ علي قدوره بعد اعتزاله الفن بسبب طرحه لثلاث أغان له.

وفاة الفنان الأردني رامي الخالد

توفي مساء اليوم الخميس الفنان الأردني رامي الخالد وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.

مش عايزة أقلبها عياط.. نجوى إبراهيم تكشف تفاصيل خاصة عن مرضها بالسرطان

كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم عن تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، الذي أعلنت عنه مؤخرًا خلال برنامجها الإذاعي

أول رد فعل من محمد رمضان بعد قرار حبسه سنة

روج الفنان محمد رمضان إلي حفلته الأخيرة في السعودية الشهر القادم عبر حسابه الشخصي انستجرام