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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف منير يعلن تغيير موعد مسلسله الجديد "وبقينا اتنين"

مسلسل وبقينا اتنين
مسلسل وبقينا اتنين

أعلن الفنان شريف منير عن تغيير موعد عرض مسلسله الجديد وبقينا اتنين، ليكون الموعد النهائى لعرض أولى حلقات المسلسل يوم 2 من شهر ديسمبر القادم بدلا من 24 نوفمبر.

وكتبت شريف منير على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: بقينا إتنين .. إنتاج كريم أبو ذكري .. تأليف أماني التونسي .. إخراج طارق رفعت .. ميعادنا ٢ ديسمبر على ON E.   

ويواصل صناع مسلسل "وبقينا اتنين" تصوير أحداث العمل، تمهيدا لعرضه مطلع ديسمبر المقبل على شاشة احدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينتمي المسلسل لنوعية الدراما التي اعتاد المنتج كريم أبو ذكري على تقديمها للجمهور "لايت كوميدي اجتماعي" ويتكون من 20 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

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