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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع احترامي .. حمو بيكا يصفع علي قدورة بمنشور صادم بعد قرار اعتزاله

صدى البلد

قدم حمو بيكا اعتذارا رسميا لـ علي قدوره بعد إعتزاله الفن بسبب طرحه لثلاث أغان له.

وكتب بيكا عبر حسابه على انستجرام:" احنا بنقدم إعتذار رسمي فاضل ٣ أغاني تم تسجيلهم قبل إعتزال علي قدورة الفن وهتنزل الايام الجاية وبعدها مش هيكون ليه اغاني تاني مع احترامنا الكامل لقراره.

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وكان قد أعلن مطرب المهرجانات علي قدورة اعتزاله الغناء وتبرأ من كل الأعمال والموسيقى التي قدمها.

ونشر علي قدورة صورة له أثناء أدائه للعمرة وكتب معلنا الخبر وقال: "السلام عليكم في يوم جمعة مبارك أنا علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة كنت مغني قبل النهاردة في حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني اتكلم دلوقتي، أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي وبعلن اعتزالي عن مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا".

اعتزال على قدورة اعتذار رسمي اعتزاله الغناء اعتزاله الفن احمد فهمي

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