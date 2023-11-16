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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إعلان هنا الزاهد طلاقها.. أول رد فعل من شقيق أحمد فهمي

صدى البلد

اعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان احمد فهمي.

وكتبت عبر انستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير

وفي اول رد فعل من الفنان كريم فهمي شقيق الفنان أحمد فهمي تجاهل خبر الطلاق ونشر فيديوهات للأطفال في فلسطين ومايعانوه عبر ستوري حسابه غلى انستجرام.

رغم انفصالهما.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يحتفظان بصورهما معا

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي


طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي .. أحدث أنباء الانفصال في الوسط الفني وأثار ضجة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية ، خاصة بعد الخلافات التي وقعت بينهما ومع  أسرة أحمد فهمي

وخلال الساعات القليلة الماضية ، تم تداول معلومات تؤكد انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي ، لكن الأمر يدور في غاية السرية، حيث اتفق الثنائي على الانفصال بالفعل، لكن حتى الآن لم يحدث الطلاق رسمياً .

 

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس.

أثار ضجة كبيرة الخلافات التي وقعت بينهما الساعات القليلة الماضية الفنان كريم فهمى الفنان احمد فهمى الفنانة هنا الزاهد

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