وفاة الفنان الأردني رامي الخالد

توفي مساء اليوم الخميس الفنان الأردني رامي الخالد وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.

وحرصت ديانا كرازون على نعي الفنان الراحل من خلال صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وكتبت"ديانا": الأخ والصديق صاحب القلب الطيب الفنان الأردني رامي الخالد في ذمة الله صدمه كبيرة لاحول ولاقوة الا بالله رحمة الله عليك عزائي إلى عائلته الكريمة والوسط الفني الأردني.

مسيرة رامي الخالد

وقدم الراحل خلال مسيرته الألوان تراثية إضافة إلى الأغاني الوطنية، إذ حظي بشعبية كبيرة. ونعى أردنيون الفنان الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا له بالرحمة والمغفرة.