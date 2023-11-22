أخبار الفن.. وفاة شقيق شريف رمزى.. صدمة عزة بهاء في عيد ميلادها.. آخر تطورات حالة نجوى إبراهيم

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية منها حالة نجوى إبراهيم ووفاة شقيق شريف رمزى ونستعرضها من خلال السطور التالية..

فى عيد ميلادها.. عزة بهاء تزوجت من طليق نيللى.. واكتشفت خيانة زوجها يوم وفاته

تحتفل اليوم الفنانة عزة بهاء بعيد ميلادها والتى تعد إحدى النجمات اللاتى قدمن عديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة ووجدان المشاهد المصرى.

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

نشر الفنان شريف رمزي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه وفاة شقيقه صلاح، الذى دخل فى غيوبة طويلة بعد صراع مع المرض.

وقال شريف رمزى : البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعو له.



سنتان في غيبوبة| تفاصيل وفاة شقيق شريف رمزي قبل الزواج.. وأزمته الصحية

رحل صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزى بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من أزمة صحية فى المخ.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عنه.

شقيق شريف رمزى يدعى صلاح، شارك فى إنتاج بعض الأعمال ولعل من أبرزها فيلم نمس بوند للفنان هاني رمزي.

لحظة تشييع جثمان شقيق شريف رمزي من مسجد الشرطة.. صور

يتواجد الفنان شريف رمزي حاليا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتشييع جثمان شقيقة صلاح، الذي توفي اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وحرص على الحضور عدد من المقربين لتقديم واجب العزاء للفنان شريف رمزب في شقيقه.

منهم أشرف زكى.. صور من جنازة شقيق شريف رمزى

حرص عدد من النجوم على مشاركة الفنان شريف رمزى فى تشييع جثمان شقيقه صلاح، وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان من بين هؤلاء النجوم أشرف زكى وريهام عبد الغفور والإعلامي رامى رضوان والفنان هشام ماجد والمخرج محمد شاكر خضير.

ربنا يكفينا شر خلقه.. رشوان توفيق يدعم نجوى إبراهيم: مهذبة وعلامة في الإعلام| خاص

أكد الفنان رشوان توفيق دعمه للإعلامية الكبيرة والفنانة نجوى إبراهيم، بعد شعورها بالغضب تجاه بعض التعليقات التي وصلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإعلانها إصابتها بورم خبيث.

نجمات لبنان يحتفلن بعيد الاستقلال بالدموع والأحزان.. تفاصيل

حرص عدد من النجوم على الاحتفال بعيد الاستقلال اللبنانى وتنوع من الدعم ضد ما يفعله العدو الصهيوني تجاه لبنان وذلك عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

بعد إعلان مرضها.. رسائل دعم للإعلامية نجوى إبراهيم وآخر تطورات حالتها الصحية

مازالت أصداء أزمة تصريحات الإعلامية نجوى إبراهيم تلقى بظلالها على الساحة الفنية خصوصا مع توارد ردود فعل واسعة من جانب إعلاميين وفنانين لدعمها بعد حديثها عن اصابتها بالسرطان على الهواء عبر برنامجها على نجوم إف إم.