لحظة تشييع جثمان شقيق شريف رمزي من مسجد الشرطة.. صور

يتواجد الفنان شريف رمزي حاليا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتشييع جثمان شقيقة صلاح، الذي توفي اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وحرص على الحضور عدد من المقربين لتقديم واجب العزاء للفنان شريف رمزب في شقيقه.

ورحل صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزى بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من أزمة صحية فى المخ.

شريف رمزى

ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عنه.

شقيق شريف رمزى يدعى صلاح، شارك فى إنتاج بعض الأعمال ولعل من أبرزها فيلم نمس بوند للفنان هاني رمزي.

صلاح رمزي شقيق شريف رمزي، يعد ابن المنتج الراحل محمد رمزي، وشقيق المنتجة شهد رمزي.

وكان صلاح رمزي قد أعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى فريدة أيوب.

دخل صلاح رمزي شقيق شريف رمزى في أزمة صحية منذ عامين تقريبا؛ بسبب مشكلة في المخ، ونقل إلى المستشفى، الا انه لم يتحسن ودخل بعدها فى غيبوبة لمدة عامين بعد إجراء عمليات فى المخ والعمود الفقرى بسبب فقدانه الوعى.

قرر الفنان شريف رمزى تشييع جثمان شقيقه صلاح من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

وأعلن الفنان شريف رمزي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وفاة شقيقه صلاح، الذى دخل فى غيبوبة طويلة بعد صراع مع المرض.

وقال شريف رمزى : البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له.

وفي وقت سابق، كشف الفنان شريف رمزي ، عن تطورات حالة شقيقته الصحية ، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته فى مهرجان البحر الأحمر .

وقال شريف رمزي: شقيقي صلاح رمزي تجاوز العمليات الجراحية التى خضع لها خلال الفترة الماضية ، ولكن دخل فى غيبوبة ، وفى هذه الحالة لا نعلم موعد إفاقته ، لذا أطلب من الجمهور دائماً الدعاء، فليس بأيدينا أو أيدي الأطباء شيء لفعله .

شريف رمزى