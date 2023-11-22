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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجمات لبنان يحتفلن بعيد الاستقلال بالدموع والأحزان.. تفاصيل

ماجدة الرومى
ماجدة الرومى

حرص عدد من النجوم على الاحتفال بعيد الاستقلال اللبنانى وتنوع من الدعم ضد ما يفعله العدو الصهيوني تجاه لبنان وذلك عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

ماجدة الرومى

قامت الفنانة ماجدة الرومى بتوجيه رسالة إلى الأطفال فى لبنان وقالت خلال حضورها احتفالية بأحد المدارس: حبوال البلد احترامًا لمستقبلكم وسيادتكم، أنتم لبانيين قدسوا بعد الله الجيش اللبناني، أنتوا أملنا بخلاص لبنان، كونوا أحسن منا، اوعوا تتنازلوا عن سيادته هذا حقكم، حبوا البلد احترامًا لدم الشهداء.

وأضافت ماجدة الرومي: أنتم لبنانيين من هذه الأرض، قدسوا جيش لبنان بعد الله، الجندي في الجيش حامل بندقية، أنتم معكم ورقة وقلم تدافعوا عن لبنان، لو بتعزوا لبنان بيعزكم، تحفظوه يحفظكم، انتوا في لبنان اعتزوا بقيمتكم اللبنانية.

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ميريام فارس 

بينما احتفلت ميريام فارس بعيد الاستقلال اللبناني برفقة ابنها، وكتبت الآتي عبر حسابها: الله يحمي لبنان وكل لبناني بهالظروف الصعبة يلي عم نمر فيها وإن شاء الله السنة الجاي نحتفل باستقلال لبنان بسلام.

ميريام فارس 

سيرين عبد النور 

وأما الفنانة سيرين عبد النور عن رأيها، وكتبت: كلنا للوطن صغار وكبار.. مسلمين مسيحيين.. من الشمال إلى الجنوب.. كلنا يعني كلنا للوطن.. عيد الاستقلال.

نانسى عجرم 

كما عبرت الفنانة نانسي عجرم عن حزنها بالتزامن مع عيد الاستقلال، قائلة: بعيد استقلاله وطني تعبان وعم يمرق بأدق مرحلة من حياته، بتمنى نعيد السنة الجاية باستقلال حقيقي وببلد بيبقى لو شو ما صار منارة وشعلة أمل ما بتنطفي.

نانسى عجرم

إليسا

وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر : ما من استقلال وأرضنا مستباحة، ما من استقلال ودم أبناؤنا مهدور كل يوم، ما من استقلال وأجندات الكون تنفذ على أرضنا، ألوف الفرح الذين استشهدوا عبر التاريخ في لبنان سوف يزهرون ربيع الاستقلال، الآتي لا محالة، عيد الاستقلال.

اليسا
استقلال لبنان الفنانة سيرين عبد النور الفنانة ماجدة الرومي الفنانة نانسى عجرم عيد الاستقلال اللبناني إليسا

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