بعد إعلان مرضها.. رسائل دعم للإعلامية نجوى إبراهيم وآخر تطورات حالتها الصحية

مازالت أصداء أزمة تصريحات الإعلامية نجوى إبراهيم تلقى بظلالها على الساحة الفنية خصوصا مع توارد ردود فعل واسعة من جانب إعلاميين وفنانين لدعمها بعد حديثها عن اصابتها بالسرطان على الهواء عبر برنامجها على نجوم إف إم.

فيديو نجوى إبراهيم

خرجت الإعلامية والفنانة نجوي إبراهيم عن صمتها؛ لترد على منتقديها عبر السوشيال ميديا؛ بعدما وجهت رسالة مؤثرة كشفت من خلالها عن ما تعانيه من أمراض وسرطانات.

وقالت نجوى إبراهيم في برنامجها بيت العز، عبر إذاعة نجوم FM،: "أنا أول مرة أقرأ كومنتات على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا، إنتو عايزيني أعتزل؟.

وأضافت نجوى إبراهيم: ما ضروري الواحد يعتزل، هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟، ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي؛ لإني اتخنقت وزهقت، مش على آخر العمر الواحد ياخد الانتقادات دي كلها، بالراحة على نفسكم، الناس بتستكر علينا الابتسامة، ومين قال إن كل الناس اللي بتضحك مبسوطة؟، ما تقولوا ما شاء الله.

واختتمت نجوى إبراهيم، حديثها، قائلة: أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة، وعندي سرطانات، وعاملة 7 آلاف عملية، وهعتزل وهموت قريب، هدوا نفسكم والنبي، أنا مش جاية أربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم، ومبسوطة وبتشرف بكلامي معاكم.

رسائل دعم للإعلامية نجوى إبراهيم

ووجهت الفنانة سماح أنور رسالة للإعلامية نجوى إبراهيم بعد ردها المؤثر على منتقديها خلال برنامجها الإذاعي «بيت العز».

وكتبت سماح أنور عبر حسابها بفيسبوك: "الاستااااذة الاعلامية بحق نجوي هانم ابراهيم انتي جميلة و قيمة وعظيمة و عقلك يبث نور طاغي فعلا و لا يتسق ذلك مع الظلام و القبح.. هذا الزمن له مريديه .. زمن الظلم و الظلام و الحرب في كل مكان.

وأضافت :" حتي داخل البيت الواحد و حتي الشخص الواحد تجديه يحارب نفسه مخلصا لظلامه و كارها لخيره لا يهمك من المنقلبين علي ذكائهم و علي الحياة و علي النور فهم اهل لزمانهم الموبوء بهم".

بينما أكد الفنان رشوان توفيق دعمه للإعلامية الكبيرة والفنانة نجوى إبراهيم، بعد شعورها بالغضب تجاه بعض التعليقات التي وصلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإعلانها إصابتها بورم خبيث.

وقال رشوان توفيق، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": أتمنى للإعلامية الكبيرة والفنانة القديرة نجوي إبراهيم الشفاء والصحة ودوام العافية، وأن تمر من تلك المحنة بسلام، فهي علامة في تاريخ الإعلام المصري، كما أنها كممثلة، كانت أكثر من رائعة في الأدوار التي قدمتها على الشاشة.

وأضاف رشوان توفيق: نجوى إبراهيم سيدة مهذبة، في غاية الرقي، وفي غاية الاحترام إنسانيا، وأقول لهؤلاء الأشخاص الذين جرحوها بتعليقاتهم: “ربنا يكفينا شر خلقه”.

بينما عبرت الاعلامية لميس الحديدي عن ، استياءها مما تعرضت له الإعلامية نجوى إبراهيم، وذلك بعد ردها المؤثر على منتقديها خلال برنامجها الإذاعي «بيت العز».قائلة : " تفاجئت بتصريحاتها وقعدت أفكر إيه الي يخلي مدام نجوى ابراهيم تقول هذا الكلام ؟ إيه حجم الزعل والوجع الذي تعرضت له عشان تقول كده ؟.

واصلت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON : مدام نجوى إبراهيم شخصية بشوشة ومتفائلة دائماً حاضرة ببرامجها المتنوعه وحضورها مبهج وكله أمل وتفاؤل.. ولو عندك 80 سنة قمر و يارب إذا وصلت لسنك أبقى بالجمال ده".

استطردت : "أجيال كثيرة كبرت وتربت على برامجها والقيم التي زرعتها في هذه الاجيال مش بس برامج الاطفال ولكن برامج التحقيقات".

وشددت الحديدي على ضرورة الوقوف في وجه ظاهرة التنمر المتفشية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة : " لازم نقف أمام التنمر العينف وهوتنمر وليس انتقاد .. تنمر سخيف خارج حدود الادب".

تساءلت : "هو لازم يبقى فيه مأساة أو ومشكلة أو نعاني من مرض عشان الناس تطبطب عليها وتقلها بنحبك ؟ لازم الشخص يكون مريض أو شكله وحش أو مبهدل أو عندها معاناة ؟ .. كل الناس عندها معاناة هو لازم الاعلاميين أو الفنانين نصدر الالم ؟ و ليه مانصدرش الفرح ونصدر الامل والشكل الجميل الانيق".

أكملت : " ليه الناس بقت تستسهل إستخدام سيف التنمر لذبح الاخرين؟ .. ده يلامكن يكون إنتقاد لتصريح أو فكرة هذا أستهداف شخصي لسيدة لم تقدم لنا إلا كل خير ومحتوى محترم".

وقدمت الإعلامية مفيدة شيحة، كل الاحترام والتقدير للاعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، بعد تعرضها للتنمر والنقد عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى هذه الإعلامية تستحق منا كل امتنان على مشوارها الإعلامي.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، أن نجوى إبراهيم من اهرامات التليفزيون المصري، وهناك أطفال كثيرون تربوا على برامجها، ونجوى ابراهيم قيمة كبيرة وليست قليلة، وهى وجه للإعلام المصري، ولا يصح التعامل معها بقلة أدب ونقد وظهورها على الشاشات حتى اليوم شيء في غاية الروعة.

وتابعت شيحة، أن هذا النقد ما هو إلا غل وحقد وقل أدب، ودي ست قدمت عمرها كله في خدمة المشاهدين، وتقديم قيمة حقيقة عبر برامجها ، وستظل الإعلامية الكبيرة من اهم الإعلاميين في مصر والوطن العربي بما قدمته لسنوات طويلة.

كما وجه السينارست تامر حبيب رسالة للإعلامية نجوى إبراهيم وذلك بعد ردها المؤثر على منتقديها خلال برنامجها الإذاعي «بيت العز».

وكتب عبر حساب بفيسبوك:" السيدة العظيمة، الايقونة، صاحبة المشوار و التاريخ الراقي، ماما نجوي التي أبهجت طفولتي، و الإعلامية و الممثلة ذات المشوار الطويل و المشرف و المحطات المضيئة الكثيرة، السيدة نجوي ابراهيم، و التي مازالت تعمل ما تحب رغم كل المعوقات.

وأضاف :" لك كل الاحترام و التقدير و الثناء يا سيدتي، و يا ريت كل من تنطبق عليه معاني كلمة ( انسان ) يقتدي بك و باصرارك على التحقق والحفاظ على القمة و التفرد.

وتابع :"انا متأكد أن ما قاله عديمي الإنسانية و الرحمة، المرضي كما وصفتيهم، و مرضهم أكثر خبثاً و ضراوة و ضرر من أي مرض آخر، هذا الهراء الذي نشروه على صفحات التواصل لن يزيدك الا قوة و صلابة و شعور بالفخر و الامتنان لربنا اللي انعم عليكي بنعمة الآدمية و حرم هؤلاء المساكين منها... الكلاب تعوي و القافلة تسير يا ماما نجوي يا حلوة و عقبال ١٨٠ سنة مانتحرمش فيهم من صوتك و طلتك اللي مش شبه أى حد غير نجوي ابراهيم ".

كما وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة للإعلامية نجوى إبراهيم وذلك بعد ردها المؤثر على منتقديها خلال برنامجها الإذاعي «بيت العز».

وكتب صلا عبدالله :‏"اللي قالوا الكلام دا ياهانم لسانهُم عايز قطعُه ‏وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه".

وأضاف "ولما جيتلك مع بنتي من ٨ سنين تقريباً ومن كتر حبي فيكي وإحترامي وتقديري ليكي غنتلك" بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى في بيت العيلة وزي ماشفتي الكلام البصل ياريت تشوفي الكلام العسل والهاشتاج اللي إنتشر.

وأعلنت الفنانة لقاء الخميسي، تضامنها مع الإعلامية نجوى إبراهيم، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وذلك بعد ردها المؤثر على منتقديها خلال برنامجها الإذاعي «بيت العز».

وكتبت لقاء الخميسي ، معلقة “إنتي ست الكُل وست الستات الأستاذة الجميلة اللي أبهجت قلوبنا سنين وجمالك لا يوصف جمال قلبك وجمال روحك ووجهك ولا يهمك من أي مريض محروم من الحُب ومليان عقد وبيطلع عقده على الناس وكأنه منزه ومُختار ومن أولياء ربنا.. كلنا بنحب نجوى إبراهيم”.

نجوى إبراهيم

ونشرت الفنانة نجوى إبراهيم صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى أول رد فعل لها بعد حالة الجدل التى أثيرت الأيام الماضية بعد انتشار شائعة إصابتها بالسرطان.

واكتفت نجوى إبراهيم بنشر صورة لها وهي تبتسم وعلقت بإيموشن القلب ليكون أول ظهور لها بعد حالة الجدل التى أثيرت الفترة الماضية.

وقالت نجوى إبراهيم في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “شكرًا لكل الناس اللي سألت عليّا وهعمل فحوصات وهطمن الناس”.

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم