ربنا يكفينا شر خلقه.. رشوان توفيق يدعم نجوى إبراهيم: مهذبة وعلامة في الإعلام| خاص

أكد الفنان رشوان توفيق دعمه للإعلامية الكبيرة والفنانة نجوى إبراهيم، بعد شعورها بالغضب تجاه بعض التعليقات التي وصلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإعلانها إصابتها بورم خبيث.

وقال رشوان توفيق، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": أتمنى للإعلامية الكبيرة والفنانة القديرة نجوي إبراهيم الشفاء والصحة ودوام العافية، وأن تمر من تلك المحنة بسلام، فهمي علامة في تاريخ الإعلام المصري، كما أنها كممثلة، كانت أكثر من رائعة في الأدوار التي قدمتها على الشاشة.

وأضاف رشوان توفيق: نجوى إبراهيم سيدة مهذبة، في غاية الرقي، وفي غاية الاحترام إنسانيا، وأقول لهؤلاء الأشخاص الذين حرجوها بتعليقاتهم: “ربنا يكفينا شر خلقه”.

ونوه رشوان توفيق بأن الإعلامين في أمريكا يبلغون من العمر السبعين والثمانين، ويظهرون على الشاشة، فهم أصحاب خبرات، وهو نفس الحال مع الفنانين، فطالما الفنان يستطيع أن يقف أمام الكاميرا وبصحته؛ فما المانع.

وأشار إلى أن لدينا عظماء لمعوا على الشاشة في سن كبيرة، أكثر من مرحلة الشباب، مثل حسن البارودي، وشفيق نور، وأتذكر أنني شاهدت فيلما أمريكيا اسمه “صراع في الشمس”، كان بطله على كرسي متحرك على الشاشة، وهو بنفس الحالة في الحقيقة أيضا، فالفنان لا يتوقف عن العمل طالما لا يعاني من أمراض تعوقه عن التمثيل.