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ترامب يبعث برسائل متباينة لنتنياهو: ننتظر معرفة المرشحين قبل إعلان الدعم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يبعث برسائل متباينة لنتنياهو: ننتظر معرفة المرشحين قبل إعلان الدعم

ترامب و نتنياهو
ترامب و نتنياهو
فرناس حفظي

كشفت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية عن تزايد التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الخلافات بشأن التعامل مع إيران ومستقبل الترتيبات الإقليمية في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن ترامب أبدى خلال الأسابيع الأخيرة استياءً متزايداً من إصرار نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية، في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى تثبيت اتفاق يضمن تهدئة طويلة الأمد مع إيران ويحد من تداعيات الحرب على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الطاقة.

وفي تصريحات لقناة "كان" الإسرائيلية، قال ترامب إنه قد يدعم نتنياهو في الانتخابات المقبلة، لكنه أضاف: "علينا أولاً أن نرى من سيترشح"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكنه يتوقع منه أن يكون "أكثر عقلانية".

ووفقاً للتقرير، شهدت الاتصالات بين الجانبين نقاشات حادة حول الملف الإيراني، حيث كان نتنياهو يدفع باتجاه خطوات عسكرية إضافية، بينما فضّل ترامب التوصل إلى تفاهمات سياسية وأمنية مع طهران.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي أبلغ مساعديه مراراً بأن نتنياهو يميل إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية، وهو ما أثار حالة من الضيق داخل الإدارة الأمريكية، وسط تساؤلات حول ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى إلى إطالة أمد الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.

كما لفت التقرير إلى أن نتنياهو يواجه تحديات سياسية متزايدة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، في ظل استطلاعات رأي تشير إلى صعوبة تشكيله حكومة جديدة، الأمر الذي يضيف بعداً سياسياً للخلافات المتصاعدة مع إدارة ترامب.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران

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