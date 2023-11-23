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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

وفاة الكاتب يعقوب الشاروني عن عمر يناهز 92 عامًا

صدى البلد

تُوفي الكاتب  يعقوب الشاروني،  رائد أدب الأطفال، اليوم الخميس بعد حياة حافلة بالإبداع والعطاء، عن عمر يناهز 92 عامًا.

أعلن الكاتب المصري شريف الجيار عن وفاة الشاروني، ونشر على صفحته في "فيسبوك": "نسأل الله أن يتغمد روح الأستاذ يعقوبالشاروني برحمته الواسعة، فقد غادرنا رائد أدب الأطفال وسيظل ذكراه حاضرة بيننا".

أعلنت ابنته هالة: "انتقل والدي الحبيب، الأستاذ يعقوب الشاروني، رائد أدب الأطفال، إلى العالم السماوي الراحة، وسيتم إقامة صلاةالجنازة يوم السبت الموافق 25 نوفمبر في تمام الساعة 12 ظهرًا بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، بمطرانية الجيزة في شارع مراد،وسيتم استقبال التعازي يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر".

نعت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، وقالت: "فقدت الثقافة العربية واحدًا من رواد أدب الطفل، فقدكان الشاروني كاتبًا مبدعًا أثرى المكتبة العربية بالعديد من الأعمال الأدبية المميزة للأطفال، وسيظل تأثيره حاضرًا في قلوب المصريين والعرب من خلال أعماله الفريدة".

الكيلاني وزيرة الثقافة كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الكاتب يعقوب الشاروني

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