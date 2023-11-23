مخاوف من حوادث الفضاء.. قانون لتنظيم السماء

بدأت أعداد الأقمار الصناعية في الفضاء في زيادة ملحوظة خلال الفترات السابقة ما يزيد من خطر الحوادث والصدمات .

وحذر، المدير العام لوكالة الفضاء الاوروبية، جوزيف أشباخر، من حوادث التصادم، في برلين، وأوصى بتنفيذ قانون للمرور الفضائي قابل للتطبيق عالميًا.



وحسب الوكالة، يوجد حاليًا حوالي 8800 قمر اصطناعي نشط في مدار الأرض.. وأكبر مشغل حتى الآن هو شركة سبيس إكس بأكثر من 5 آلاف قمر اصطناعي ستارلينك في مدار الأرض، مع التخطيط لحوالي 42 ألفًا.



كما قال رئيس وكالة الفضاء الأوروبية إن أقمارًا اصطناعية جديدة تضاف باستمرار، وإنه "لهذا السبب نحتاج إلى قواعد مرور موثوقة في الفضاء".



وتهتم شركات مثل وان ويب، وسبيس إكس، وبلو أوريجين وغيرها الكثير، بما في ذلك شركات من الصين، بالتخطيط لإطلاق عشرات آلاف الأقمار الاصطناعية الجديدة، التي يتراوح وزن الكثير منها بين 150 و1200 كيلوجرام، وتبنى بأرخص سعر ممكن.



