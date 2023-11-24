تعرف على إيرادات فيلم Wish وNapoleon في البوكس أوفيس بعطلة عيد الشكر

تصدر فيلم ديزني الجديد Wish البوكس أوفيس الأمريكي في عطلة عيد الشكر، بعد ساعات من طرحه في السينمات محققا أكثر من 3 مليون دولار.

ورغم أن إيرادات الأفلام خلال هذه العطلة السنوية تكون أرقامها عالية، إلا أن فيلم ديزني Wish الذي بلغت ميزانية إنتاجه 200 مليون دولار كانت إيراداته ضعيفة.

من المتوقع أن يحقق فيلم Wish أرقام أكثر خلال الساعات المقبلة، وقد تصل إيراداته في البوكس أوفيس حوالي 40 مليون دولار في عطلته الأسبوعية الأولى.

تدور أحداث فيلم الرسوم المتحركة Wish حول الفتاة الصغيرة آشا التي تتمنى نجما من السماء، وتحصل عليه بالفعل ولكنه يكون مثير للمشاكل ويوقعها في أزمات عديدة.

أما فيلم المخرج ريدلي سكوت الجديد Napoleon الذي تلقى انتقادات عديدة منذ بداية عرضه، جاء في المرتبة الثانية في البوكس أوفيس وحقق حوالي 7.7 مليون دولار فقط، ومن المتوقع أن يحقق أكثر من 30 مليون دولار خلال 5 أيام.

فيلم Napoleon بلغت تكلفة إنتاجه حوالي 200 مليون دولار، وهو بطولة خواكين فينيكس، فانيسا كيربي، وعدد من المواهب الشابة، وتدور أحداثه حول حملة نابليون على مصر.

وجددت مشاهد من فيلم Napoleon الجدل حول حقيقة إطلاق نابليون المدافع على تمثال أبي الهول وأهرامات الجيزة، خاصة أنه لا يوجد دليل على أن الفرنسيين أطلقوا المدفعية على الأهرامات، وكسر أنف أبو الهول، وهي القصة التي تثير علماء التاريخ على مر السنوات لمعرفة سببها دون إجابة واضحة حتى اليوم.