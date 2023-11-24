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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شهادة أم فلسطينية أنجبت في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة.. فيديو

صدى البلد

أنجبت أماني نصار، رضيعة في 18 أكتوبر، في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتقول أماني: "كنت حاملاً في الشهر التاسع عندما اندلعت الحرب في 7 أكتوبر. وكان همي الرئيسي في ذلك الوقت هو الوصول إلى المستشفى في مثل هذه الظروف من القصف والدمار. وفي 18 أكتوبر بدأت عملية الولادة وكانت الإتصالات سيئة للغاية، كان هناك مشاكل في في الوقود مثل البنزين والغاز".
 

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وتقدّر الأمم المتحدة أن حوالي 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة خلال هذه الحرب وتتعرض حوالى 160 سيدة حامل للخطر يوميا بسبب حالة المستشفيات المتردية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

 كما حُرمت أغلب نساء غزة الحوامل من خدمات الولادة وخاصة في ظل اكتظاظ المستشفيات بالمصابين ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية ونقص الأدوية واللوازم الأساسية. 

غزة قطاع غزة الأمم المتحدة فضائية يورونيوز توك شو صدى البلد

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