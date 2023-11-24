خالد مشعل: عملية طوفان الأقصى طريقنا لتحرير فلسطين

أكد رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، أن ما جرى تجاه الأقصى، وتسارع مخططات الهدم، ومخططات الوزراء المتطرفين لاستكمال تهويد الضفة والقدس وتهجير أهلها؛ كان باعثا لهجوم 7 أكتوبر 2023 (طوفان الأقصى).

جاء ذلك في كلمة لـ خالد مشعل، خلال مؤتمر ينظمه المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين.

وقال مشعل: معاناة أكثر من 5000 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، وموت غزة البطيء بعد مرور 17 عاماً من الحصار، وإعادة القضية إلى جوهرها الحقيقي، إنها معركة احتلال واستيطان، كل ذلك كان حاضرا عند قيادة الحركة وكتائبنا المظفرة، حين قررت إطلاق طوفان الأقصى.

وأضاف: تطور عمل المقاومة من الانتفاضات والحروب على غزة، إلى اتخاذ خطوة كبيرة، مثل طوفان الأقصى، على طريقنا الطويل إلى تحرير فلسطين.

وأشار إلى أن الأداء المبهر لمجاهدي النخبة القسامية، للتصدي للقوات البرية المتوغلة في غزة؛ يظهر جودة التدريبات، إضافة إلى الإيمان الصادق والتمسك بالقرآن.