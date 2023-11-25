يشعر الكثير من الأشخاص بتكرار الرغبة فى تناول الحلويت وهذا يجعلهم يكسبون المزيد من الوزن والدهون، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، إليك أربع خطوات بسيطة يمكنك اتباعها للتخلص من الرغبة في تناول الحلويات وفقا لما نشره موقع هيلثي :

تخلص من الرغبة في تناول الحلويات في 4 خطوات بسيطة

البدائل الصحية: استبدل الحلويات غير الصحية بالبدائل الصحية. يمكنك تناول الفواكه الطازجة أو المجففة، مثل التمر أو الزبيب، كبدائل طبيعية للسكر. كما يمكنك تجربة الشوكولاتة الداكنة ذات الكاكاو العالي والمحتوية على نسبة أقل من السكر.

تناول وجبات متوازنة: تأكد من تناول وجبات متوازنة ومغذية طوال اليوم. تضمن تناول البروتين والدهون الصحية والألياف في وجباتك يبقيك مشبعًا ويقلل من الرغبة في تناول الحلويات.

الشرب بكثافة: اشرب الماء بكثرة واجعله الخيار الأول للشراب. قد يكون الجوع أو العطش المبطِّن وراء الرغبة في تناول الحلويات. بالاحتفاظ بجسمك مرطبًا بشكل جيد، يمكنك التحكم بالرغبة في تناول الحلويات.

التحكم في الإغراءات: قم بتقليل تواجد الحلويات في منزلك ومحيطك. قم بالتخلص من المصادر المغرية للحلويات واحتفظ بمخزون صحي في المنزل. كما يمكنك تجنب ممرات الحلويات في المتاجر وتجنب الأماكن التي تغريك بالحلويات.

تذكر أنه من المهم أن تكون لطيفًا مع نفسك وأن تسمح لنفسك بالاستمتاع بالحلويات بشكل معتدل في بعض الأحيان، الهدف هو التحكم في الاستهلاك والتركيز على نمط حياة صحي عام.