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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الحلويات.. علامة تحذيرية تدل على أمراض الأمعاء

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

 

تغيرات في الجسم.. علامة تحذيرية تدل على أمراض الأمعاء

 

هناك عدة تغيرات في الجسم يمكن أن تكون علامات تحذيرية لأمراض الأمعاء. يجب ملاحظة أن هذه العلامات قد تشير أيضًا إلى أمراض أخرى غير مرتبطة بالأمعاء. إليك بعض التغيرات الشائعة التي يمكن أن تدل على وجود مشاكل في الجهاز الهضمي.

 

خطر الجلطات بعد حبوب منع الحمل.. كم من الوقت يختفى تأثيرها؟

 

بعض أنواع حبوب منع الحمل قد تزيد من خطر حدوث جلطات الدم، وتحديدًا الجلطات الوريدية العميقة (DVT) وجلطات الشرايين الرئوية (PE) ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذا الخطر نسبيًا منخفض لدى النساء الشباب، ومعظم النساء لا يعانين من مشاكل صحية مثل جلطة الدم أثناء استخدام حبوب منع الحمل.

 

احترس.. عادات غذائية خاطئة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

 

هناك عدة عادات غذائية خاطئة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. إليك بعض العادات الغذائية التي ينصح بتجنبها للحد من خطر الإصابة بالسرطان.

 

اكتشف ماذا يحدث لجسمك عندالتوقف عن تناول الحلويات

 

إذا قررت التوقف عن تناول الحلويات، فقد يحدث بعض التأثيرات على جسمك ونمط حياتك، إليك بعض النتائج المحتملة لتوقف تناول الحلويات.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة الأمعاء حبوب منع الحمل السرطان

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