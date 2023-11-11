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رئيس التحرير
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مرأة

احترس.. عادات غذائية خاطئة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

عادات غذائية خاطئة
عادات غذائية خاطئة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

هناك عدة عادات غذائية خاطئة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. إليك بعض العادات الغذائية التي ينصح بتجنبها للحد من خطر الإصابة بالسرطان وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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عادات غذائية خاطئة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

ارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة: استهلاك كميات كبيرة من اللحوم الحمراء (مثل اللحم البقري والضأن ) واللحوم المصنعة (مثل اللحم المدخن والنقانق) قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

انقاص استهلاك الفواكه والخضروات: عدم تناول كميات كافية من الفواكه والخضروات يعرضك لنقص فيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من السرطان. ينصح بتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات بشكل يومي.

استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة والمعلبة: الأطعمة المعلبة والمصنعة غالبًا ما تحتوي على مواد حافظة وإضافات كيميائية قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان. يفضل تناول الأطعمة الطازجة والمحضرة في المنزل قدر الإمكان.

زيادة استهلاك السكريات المكررة: استهلاك كميات كبيرة من السكريات المكررة والمشروبات الغازية المحلاة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان البنكرياس وسرطان الثدي.

تناول الدهون المشبعة والمشتقات الحيوانية بكميات كبيرة: الدهون المشبعة الموجودة في الأطعمة الدهنية والمشتقات الحيوانية مثل الزبدة واللحوم الدهنية قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا. ينصح بتقليل استهلاك الدهون المشبعة واختيار الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

التدخين واستهلاك الكحول بكميات كبيرة: التدخين واستهلاك الكحول بكميات كبيرة يعتبران عوامل مؤكدة لزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، وينصح بالامتناع عنهما تمامًا.

توصي الجمعية الأمريكية للسرطان بتبني نمط غذائي صحي يتضمن تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات النباتية وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة والأطعمة المصنعة. بالإضافة إلى ذلك، ينصح بممارسة النشاط البدني بانتظام والحفاظ على وزن صحي وتجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس واستخدام الواقي الشمسي للوقاية من سرطان الجلد.

مع ذلك، يجب ملاحظة أنه لا يوجد نظام غذائي أو عادة واحدة تضمن الوقاية المؤكدة من السرطان. ينصح دائمًا بالاستشارة مع أخصائي تغذية مؤهل لتلقي نصائح مخصصة وملائمة والتحدث إلى الطبيب لفحص دوري وفحص الفحوصات ذات الصلة للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية

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