خطر الجلطات بعد حبوب منع الحمل.. كم من الوقت يختفى تأثيرها؟

بعض أنواع حبوب منع الحمل قد تزيد من خطر حدوث جلطات الدم، وتحديدًا الجلطات الوريدية العميقة (DVT) وجلطات الشرايين الرئوية (PE) ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذا الخطر نسبيًا منخفض لدى النساء الشباب، ومعظم النساء لا يعانين من مشاكل صحية مثل جلطة الدم أثناء استخدام حبوب منع الحمل، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

خطر الجلطات بعد حبوب منع الحمل

إذا كنت تعاني من تاريخ عائلي لجلطات الدم أو لديك عوامل خطر أخرى، قد يكون من الأفضل استشارة طبيبك لتقييم الفرصة الشخصية لحدوث جلطات الدم أثناء استخدام حبوب منع الحمل.

بشكل عام، بمجرد التوقف عن استخدام حبوب منع الحمل، يمكن أن يستغرق بضعة أيام إلى أسابيع لتختفي تأثيراتها على تجلط الدم. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذا ليس قاعدة ثابتة، ويمكن أن يختلف الوقت الذي يستغرقه اختفاء تأثيرات حبوب منع الحمل بين الأفراد.

إذا كنتي قلقًة بشأن خطر جلطات الدم بعد توقف استخدام حبوب منع الحمل، ينبغي عليك استشارة طبيبك. يمكنه تقييم تاريخك الصحي والعوامل الشخصية الأخرى التي قد تؤثر على خطر حدوث جلطات الدم وتقديم المشورة المناسبة بناءً على حالتك الفردية.