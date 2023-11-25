عدو الجمال الخفي .. التهاب الجلد حول الفم

التهاب الجلد حول الفم، المعروف أيضًا باسم التهاب الجلد الفموي أو التهاب البشرة الفموي، هو حالة تتميز بظهور التهيج والتورم والجفاف والحكة حول الفم. يمكن أن يكون هذا الالتهاب مزعجًا ويؤثر على مظهر الوجه والجمال. قد تكون هناك أسباب مختلفة للتهاب الجلد حول الفم، ومن بينها وفقا لما نشره موقع هيلثي :

التهاب الجلد حول الفم

التهاب الجلد التماسي: يحدث نتيجة لتفاعل الجلد مع مادة محددة، مثل مستحضرات التجميل أو مستحضرات العناية بالشفاه المهيجة.

التهاب الجلد الفموي الناتج عن الطفيليات: قد يسبب الطفيليات مثل الديدان الدبوسية أو الجرب أو الإيبولا التهابات حول الفم.

الأمراض الجلدية المزمنة: مثل الصدفية أو الأكزيما، قد تؤدي إلى التهابات حول الفم.

الأطعمة المحفزة: بعض الأطعمة مثل الحمضيات والتوابل الحارة قد تسبب تهيجًا للجلد حول الفم.

إذا كنت تعاني من التهاب الجلد حول الفم، فمن المستحسن استشارة طبيب الأمراض الجلدية لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب. في بعض الحالات، قد يتضمن العلاج استخدام مرطبات الجلد، أو مستحضرات الستيرويد الموضعية، أو العلاج الدوائي الفموي في الحالات الأكثر شدة. كما يمكن أن يكون من المفيد تجنب المثيرات المعروفة والتي قد تسبب التهيج، والحفاظ على نظافة الفم وترطيبه بشكل جيد.

للوقاية من التهاب الجلد حول الفم، يمكنك محاولة اتباع بعض الإجراءات الوقائية مثل تجنب المنتجات المهيجة، واستخدام منتجات العناية بالبشرة والشفاه اللطيفة والمناسبة لنوع بشرتك، وتناول نظام غذائي متوازن وصحي .