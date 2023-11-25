وزير النقل: موانئ مصر ليست للبيع ونرحب بالاستثمار في الإدارة والتشغيل

قال وزير النقل، كامل الوزير، إن موانىء مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار فى الإدارة والتشغيل.

وأضاف الوزير على هامش اجتماعات الجمعيات العامة العادية لعدد 4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تعمل على تنفيذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وأكد وزير النقل في بيان أمس الجمعة، أهمية جذب المستثمرين للتعاون في مجال الإدارة والتشغيل، وكذلك جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت.

وشدد الوزير على ضرورة سرعة إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد (4 مناطق لوجستية) والتي ترتكز على الميناء والسكك الحديدية وذلك للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء.

وأوضح أن هذه المناطق ليست مناطق للمخازن فقط بل ستضم مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف، والقيام بالصناعات الصغيرة، وذلك كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وعددها 25 ميناء جافا ومنطقة لوجستية بأنحاء الجمهورية والتي تدخل في إطار تنفيذ مصر لعدد 7 ممرات لوجستية لدعم حركة التجارة المصرية وتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.